اجازات نهاية الأسبوع المطولة لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية 1443

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم عن اجازات نهاية الأسبوع المطولة خلال الفصول الدراسية من العام 1443، والتي يستفيد منها شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وأيضاً الطلاب والطالبات، وقد ورد ذكرها في تقويم العام الدراسي الحالي، تلك الإجازات تأتي بجانب ما سيحصل علية الطلاب من عطلات رسمية كما حدث في إجازة اليوم الوطني، ومستقبلاً إجازة عيد الفطر، ومع نهاية كل فصل دراسي من الفصول والثالثة التي تم اعتمادها في التقويم الدراسي للعام 1443.

تنظيم الإجازات 1443

صدر تنظيم الإجازات 1443 للمعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، والذي تم عرض فيه إجازات نهاية الأسبوع المطولة والإجازات في نهاية الفصول الدراسية الثلاثة والذي يستفيد منه خمس فئات من:

الفئة الأولى شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز وزارة التعليم.

شاغلو الوظائف التعليمية من إدارات التعليم من تقل نسبة عملهم الميداني في أعمال زيارات المدارس عن نسبة 60 بالمائة وهو الفئة الثانية.

الفئة الثالثة شاغلي الوظائف التعليم بإدارات ومكاتب التعليم من تزيد نسبة العمل الميداني لهم عن 60 %.

المديرين لمكاتب التعليم العام والمساعدين لهم وشاغلي الوظائف الإدارية لها.

منسوبي المدارس من معلمين ومعلمات..

والتفاصيل كما في بيان تنظيم الإجازات.

مواعيد اجازات نهاية الأسبوع المطولة

قالت الوزارة أن هناك نسبة 60 % في كل فصل دراسي تحسب وفق معادلة هي: مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد مقسومة على مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في نفس الفصل الدراسي ويضرب الناتج في 100، وحول مواعيد اجازات نهاية الأسبوع المطولة فهي:

إجازات نهاية الأسبوع المطولة للفئتين الأولى والثانية من المستفيدين تحتسب وفق قرارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتنظيم الخاص بها.

الإجازات المطولة للفئتين من الثالثة وحتى الخامسة، يتمتعون بها كاملة.

الإجازات بين الفصول الدراسية

تكون الإجازات نهاية الفصول الدراسية على حسب قرار تنظيم الإجازات المشار له بالجدول كما يلي:

بالنسبة للفئة الأولي والثانية من المستفيدين يكون التمتع بالإجازة وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية.

بالنسبة للفئتين الثالثة والربعة يكون التمتع بالإجازة بالتناوب لما لا يؤثر على سير العمل ومصلحته.

الفئة الخامسة تتمتع بإجازتها كاملة.

كما ورد في التنظيم أن الإداريون والإداريات في الوزارة وإدارات التعليم في عموم المملكة، بالإجازات وفق التنظيم الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية