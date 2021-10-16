شراء سيارة عن طريق بنك البلاد الشروط والإجراءات المطلوبة

شراء سيارة عن طريق بنك البلاد هو خيار مميز وحل بديل للجوء إلى شركات تقسيط السيارات في السعودية ويعتبر بنك البلاد هو أفضل بنك لتمويل السيارات 2021 لأنه قام بتيسير كافة الإجراءات وأطلق مرونة في سداد قيمة التمويل، كما يمكن استخدام حاسبة تمويل السيارات بنك الإنماء من أجل التعرف على القيمة المسموح بها ويجدر بنا الذكر أن هناك أيضًا التمويل التأجيري بنك البلاد يمكن الحصول عليه بسهولة، وسوف نتعرف على شروط تمويل شراء سيارة بنك البلاد.

شراء سيارة عن طريق بنك البلاد

يقدم البنك أكثر من برنامج لشراء السيارات بالتقسيط والتي تتمثل في التمويل التأجيري للسيارات وتمويل شراء السيارات والذي يمكن الحصول عليه من خلال الشروط التالية:

شروط تمويل شراء السيارات

الموافقة على قبول التمويل للعميل بدءً من سن ثمانية عشر عامًا.

فتح حساب جاري لدى البنك.

العمل بإحدى القطاعات المعتمدة من البنك سواء عامة أو خاصة.

ضرورة تحويل راتب العميل إلى البنك.

يقبل الطلب في حالة العملاء السعوديين أصحاب الرواتب من 3000 ريال سعودي، أما غير السعوديين فيجب أن يبدأ الراتب من 3500 ريال ويختلف الراتب باختلاف جهة العمل وتصنيفها.

مميزات تمويل شراء السيارات بنك البلاد

يمكن اختيار أي من السيارات في حدود الحد الائتماني.

مدة سداد لفترة طويلة حتى 5 سنين.

لا يلتزم العميل بتوفير كفيل غارم.

لا يشترط على العميل دفع مبلغ الدفعة الأولى.

يستفيد العميل من السداد المبكر في حالة رغبته في ذلك.

مبلغ تمويل كبير للغاية لاختيار السيارة المفضلة بقيمة 2000000 ريال.

يتيح البنك تأجيل قسط من الأقساط المستحقة مرة واحدة كل عام.

إمكانية التمتع بالبرامج التمويلية الأخرى من البنك.

آلية التقديم على تمويل سيارات بنك البلاد

ويمكن التقديم على التمويل عن طريق الاعتماد على الخطوات والطريقة التالية: