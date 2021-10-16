التمويل التأجيري بنك البلاد الشروط والمتطلبات وآلية التقديم

التمويل التأجيري بنك البلاد لا بد أن يتوافر له مجموعة من الضوابط والمعايير حتى يتم قبول طلب شراء سيارة عن طريق بنك البلاد للمؤسسات أو للأفراد، ويمكن الاعتماد على حاسبة تمويل السيارات بنك البلاد من أجل التعرف على القيمة الشهرية المفترض سدادها إلى البنك بناءً على قيمة الدخل الخاص بالعملاء في البنك، ويعتبر البنك هو أقل نسبة تمويل سيارات في البنوك السعودية، ويوفر مميزات عديدة قد لا توفرها شركات تقسيط سيارات في السعودية أيضًا.

التمويل التأجيري بنك البلاد

يمكن للعملاء الراغبين في امتلاك السيارات اللجوء إلى بنك البلاد والاستفادة من التمويل التأجيري المقدم من البنك في حالة توافر الشروط التالية:

شروط التمويل التأجيري بنك البلاد

بدء سن المتقدم من 18 سنة أو أكثر.

امتلاك العميل لحساب داخل البنك على أن يكون حسابًا جاريًا.

العمل بإحدى الجهات أو المؤسسات المعتمدة من خلال البنك أو أن يكون من المتقاعدين.

ضرورة انتهاء العميل من سداد آخر قسط قبل الوصول لسن 65 عامًا، وفي حالة كان متقاعدًا يمتد السن إلى 70 عامًا.

مميزات التمويل التأجيري بنك البلاد

هناك بعض المميزات التي يتمتع بها العملاء في حالة الاستفادة من التمويل التأجيري المتوفر من البنك وهي:

جميع التمويلات المقدمة من البنك متوافقة والشريعة الإسلامية.

يحصل على التمويل كلا العملاء السعوديين وغير السعوديين.

يتاح للعملاء المحولين الراتب للبنك وكذا العملاء غير محولي الراتب.

يمكن للعميل الاستفادة من نسبة كبيرة للاستقطاع تصل إلى 65%.

يتاح التقسيط لآجل وفترة سداد كبيرة تمتد ل 60 شهرًا.

يتيح البنك عدم توريد قيمة الدفعة الأولى.

مبلغ تمويل كبير بقيمة نصف مليون ريال

تأمين على السيارة المؤجرة شامل طوال فترة التأجير.

يمكن للعميل تحويل عقد السيارة لعميل آخر.

الحصول على التمويل التأجيري بنك البلاد

على من يرغب في الاستفادة من تمويل سيارات بنك البلاد اتباع الخطوات الآتية فقط: