خطوات الاستعلام عن إيقاف خِدْمَات من المحكمة عبر منصة ناجز الإلكترونية

منصة ناجز هي أحد المنصات التي توفر الخِدْمَات بشكل إلكتروني وهي خاصة بوزارة العدل التابعة للمملكة العربية السُّعُودية فهي تقدم خدمة بشكل سهل وميسر للمواطنين و المقيمين بالمملكة بالإضافة لان الوزارة قد كونت فريق مختص؛ لتسهيل المعاملات القضائية، وفي هذا التقرير سوف نلقي الضوء على خطوات الاستعلام عن إيقاف خِدْمَات من المحكمة عبر منصة نجهز الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن إيقاف خِدْمَات من المحكمة

اذهب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل منصة ناجز. انقر على زر إيقاف الخِدْمَات. اكتب رَقَم الهُوِيَّة الشخصية في المربع المخصص لذلك. ستنتقل إلى الصفحة خاصة بكل التفاصيل القرار الذي تريد الاستعلام عنه.

كيفية حجز موعد في المحكمة العامة بالسعودية

عملت وزارة العدل على توفر خدمة حجز موعد عن طريق منصة ناجز الإلكترونية التي يتم استخدامها بكل سهولة ويسر من قبل المواطنين والخطوات كالتالي:

بزيارة إلى موقع وزارة العدل كما ذكرنا سابقا. اضغط على زر الخِدْمَات الإلكترونية ناجز. ثم بعد ذلك اضغط على زر الدخول إلى الخدمة. حدد الخِيار المناسب لك من المتاح للنفاذ الوطني تسجل الدخول عبر منصة ناجز. ادخل رَقَم بطاقة الهُوِيَّة وكلمة السر. اكتب الرمز المرئي في المربع المخصص لذلك. ثم اضغط على تسجيل الدخول. سترسل لك رسالة بها رمز التأكيد على الهاتف ثم ادخله. بعد التحقق من عملية الدخول سيتم عرض عبارة “مرحبا بك عميل وزارة العدل”. انتقل إلى التطبيق مباشرة ثم اضغط على زر خدماتنا الجديدة. انقر على خدمة حجز موعد. تأكد من البيانات ثم اضغط على حجز موعد جديد. حدد المنطقة التي تريد حجز الموعد فيها. اختر مكان الموعد ثم حدد القسم. حدد الخدمة التي تريد حجز موعد لها. اضغط على زر الحجز التلقائي لأقرب موعد. وبذلك تكون قد أتممت عملية حجز الموعد بنجاح سوف تصل لك رسالة إلى الهاتف لحجز الموعد وستصلك التذكرة بالموعد احفظها على الهاتف الجوال ثم اضغط على كلمه طباعة.

أبرز الخدمات التي توفرها منصة ناجز الإلكترونية