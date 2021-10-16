وزارة النقل تحدد أسماء المرشحين في برنامج تأهيل المتميزين 1443

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وزارة النقل والخدمات اللوجستية قد أعلنت اليوم عن الأسماء الخاصة بالمرشحين والمرشحات من أجل القبول في برنامج الاستقطاب والتأهيل الخاص بالمتميزين للمرحلة المبدئية، وقد بلغ عدد المرشحين والمرشحات حوالي 509 مواطن ومواطنة من الذين تمت الموافقة عليهم من جانب وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، وقد أكدت الوزارة بأن هذا القبول لا يعني بأنه قد تم قبول المرشحين بصفة نهائية، وقد أوضحت أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين من خلال موقع الوزارة الإلكتروني والذي سنوفره لجميع متابعينا من خلال التفاصيل القادمة.
الاستعلام عن أسماء المرشحين لبرنامج تأهيل المتميزين
أوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من خلال موقعها الرسمي علي توتير، بأنه سوف يتم البدء في تلقي الوثائق الرسمية الخاصة بجميع المرشحين والمرشحات وذلك في يوم الأحد الذي يوافق يوم 11/ 3/ 1443هـ، علاوة علي ذلك بأنه يمكن بكل سهولة أن يتم الاستعلام عن الأسماء التي تم توقيع الاختيار عليهم من خلال الخطوات التالية:
- يجب الدخول علي موقع الوزارة التالي وزارة النقل.
- بعد الدخول علي الموقع سوف يتم عرض كشف تسلسلي يحتوي علي جميع الأسماء التي تم قبولها.
- يتم البحث عن الاسم من خلال العرض الموضح والذي يبين الاسم الشخصي ثلاثي مع رقم الهوية الوطنية الخاصة بكل شخص علي حده.
شروط التقديم في برنامج تأهيل المتميزين
في وقت سابق كانت خدمات وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة قد حددت عدد من الشروط العامة والتي يجب توافرها في أي متقدم يقوم بالتسجيل في برنامج تأهيل المتميزين، ومن أبرز شروط التقديم ما يلي:
- يشترط للتقديم أن يكون الموظف الذي يتم تعيينه من المواطنين الحاملين للجنسية السعودية فقط.
- وضحت الوزارة بأنه يجوز في جميع الوظائف التي تحتاج الي كفايات غير موجودة في الأفراد المتقدمين من المواطنين السعوديين، أن يتم استخدام غيرهم من أجل العمل علي شغل هذه الوظائف، وتستند الوزارة في في هذه الوضعية الي موجب قوانين مجلس الوزراء وفق اللائحة الخاصة به.
- يشترط علي كل متقدم يقوم بالتقديم أن يكون لائق صحياً.
- يجب أن يتمتع كل من يتقدم بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.
- عدم تسجيل أي أحكام علي المتقدم بحدّ شرعي.
- توافر المؤهلات المطلوبة للتوظيف.
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