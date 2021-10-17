تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة وما بين الفصول الدراسية.. 5 فئات

تتخذ وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، قرارات متجددة لتنظيم سير العمل في القطاع التعليمي، إذ أعلنت تنظيمها إجازات نهاية الأسبوع المطولة والإجازات بين الفصول الدراسية الثلاثة، للعاملين في الوظائف التعليمية بالوزارة وإدارات ومكاتب التعليم، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 1443هـ، كما أعلنت من قبل عن التقويم للعام الدراسي الجديد بالتفصيل مُتضمناً أيام العطلات الرسمية.

تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة

وأفادت وزارة التعليم أن تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية فيالوزارة، جاء وَفق الفئات الخمس التالية:

الفئة الأولى، ستكون لشاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة، ويتمتعون بالإجازات وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والفئة الثانية، لشاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% ويتمتعون بالإجازات كاملة.

أمّا الفئة الثالثة، فهي لشاغلي وظائف التعليم في إدارات ومكاتب التعليم الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس على 60%، ويتمتعون بالإجازات وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ذكرت وزارة التعليم، أنّ الفئة الرابعة ستكون لمديري مكاتب التعليم ومساعديهم وشاغلي الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم، ويتمتعون بالإجازات بالتناوب بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وأنهت وزارة التعليم هذا التقسيم، بالفئة الخامسة، التي تشمل منسوبي المدارس من معلمين وإداريين ويتمتعون بالإجازات كاملة.

وأكدت الوزارة أن احتساب 60% في كل فصل دراسي وفق المعادلة التالية: مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد ÷ عدد الأيام في الفصل الدراسي الواحد ×100.

إجازات العام الدراسي 1443

وجاءت إجازات العام الدراسي 1443 في جميع المدارس بالمملكة العربية السعودية، العطلات الرسمية فقط، وَفق جدول التقويم الذي أعلنته وزارة التعليم قبل بدء الدراسة التي انطلقت يوم الأحد 29 أغسطس 2021م، وذلك على النحو التالي: