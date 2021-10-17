خدمة حجز موعد محكمة التنفيذ لمواطني المملكة العربية السعودية، حيث تعمل وزارة العدل بالمملكة علي توفير جميع خدمات المواطنين التي يحتاجون إليها، بطريقة إلكترونية تنفيذاً لخطط القيادة السعودية بتدعيم جميع خدمات المواطنين إلكترونياً حتي عام 2030، ومن بين الخدمات الجديدة التي توفرها وزارة العدل هي خدمة الحصول علي موعد إلكتروني من أجل الذهاب الي محكمة التنفيذ قبل الذهاب الي مقرات العمل الخاصة بمراكز العمل، وتعد هذه الخدمة متوفرة للمواطنين والمقيمين المتواجدين علي أراضي المملكة بشكل مجاني، وسوف نوضح لكم من خطوات بسيطة طريقة حجز موعد محكمة التنفيذ لمواطني المملكة للعام الحالي 1443.

خدمة حجز موعد محكمة التنفيذ لمواطني المملكة العربية السعودية

وفرت وزارة العدل الكثير من الخدمات الإلكترونية لمواطني والتي تتم إلكترونياً مثل خدمة الاستعلام عن طلبات التنفيذ بالإضافة الي خدمة الاستعلام عن وكالة إلكترونية وغيرها من الخدمات التي تتم بشكل إلكتروني سريع في أي وقت علي مدار اليوم، ومن الخدمات الحديثة خدمة حجز موعد بمحكمة التنفيذ، ويتم حجز الموعد بدون زيارة الفرع بالخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع الحجز التالي: بوابة ناجز الإلكترونية.

الضغط علي تبويب الدخول الي الموقع.

يجب الضغط علي تبويب النفاذ الوطني أو عبر إدخال كلمة المرور التي يتم إرسالها الي الجوال.

الضغط علي تبويب الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على كلمة “خدامتنا الجديدة”.

يتوجب علي المواطن أن يقوم بالضغط على خدمة حجز موعد، ثم الضغط على حجز موعد جديد.

سوف يتم طرح عدة خيارات من بينها يتم اختيار المنطقة وتحديد مكان الموعد أو القسم.

ثم يجب أن يتم تحديد الخدمة التي يتم حجز الموعد بسببها.

يتم تقديم شرح تفصيلي عن الخدمة ثم الضغط علي خدمة الحجز التلقائي في أقرب وقت.

سوف تصل رسالة الي الجوال تفيد بنجاح حجز الموعد.

رقم الاتصال لتقديم شكوي بوزارة العدل

توفر وزارة العدل خدمة الاتصال علي الرقم الخاص بها من أجل الاستعلام عن الخدمات العدلية التي يتم تقديمها عبر الوزارة، علي أن يتم الاتصال من داخل المملكة علي هذه الرقم 1950 ومن خارج المملكة يتم الاتصال علي هذا الرقم 920001950.