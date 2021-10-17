نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1443 والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم للنساء في المقال التالي
وكالة الأحوال المدنية هي أحد أهم الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية التابعة لوزارة الداخلية إذ تتولى مسئولية إحصاء عدد المواطنين وتسجيل المواليد وتوفير كل ما يثبت انتماء المواطن للمملكة، مثل إصدار بطاقة الهوية الشخصية وجوازات السفر وغيرها، هذا وقد وفرت الأحوال المدنية الوظائف المختلفة للرجال والنساء على حد سواء إذ يمكن التقديم عليها إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب للمقرات التابعة لها، هذا نرصد لكم طريقة التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1443.
طريقة التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1443
تتم عملية التقديم على وظائف الأحوال المدنية من خلال اتباع الخطوات التالية بالتفصيل:
- الدخول إلى منصة أبشر توظيف مباشؤةً من “هنا“.
- توجه بالضغط على “الوظائف المتاحة” والبحث عن وظائف الأحوال المدنية بالموقع.
- قم بالضغط على الوظيفة المناسبة لك ثم اضغط على “الموافقة على الشروط والأحكام” بعد قرائتها جيداً.
- قم بالضغط على تقديم الطلب ثم أضف البيانات المطلوبة عنك في الخانات المخصصة لها واضغط على خيار الموافقة.
- أدخل بياناتك الشخصية بصورة صحيحة ثم اضغط على خيار “إضافة المؤهل العلمي”.
- حال الانتهاء من كتابة البيانات اللازمة والتحقق منها اضغط على خيار العرض والحفظ وفي الأخير اضغط على “تقديم الطلب”.
شروط وظائف الاحوال المدنية للنساء
أعلنت وكالة الأحوال المدنية التابعة للداخلية السعودية بأنه هناك بعض الشروط الواجب توافرها في من يرغب بالالتحاق بوظائف الأحوال المدنية للنساء والتي جاءت على النحو التالي:
- ضرورة تواجد بطاقة هوية وطنية حال تقديم طلب بالحصول على الوظيفة.
- يشترط أن تكون المتقدمة بطلب التوظيف سعودية الجنسية.
- لابد من أن تكون المتقدمة بالطلب لائقة من الناحية الطبية.
- أن تكون ذات سُمعة طيبة وسيرة حسنة.
- ألا يكون قد حُكم عليها من قبل في أي قضايا أو جرائم مُخلة بالشرف والأمانة.
- ضرورة تحقيق التوازن بين الطول والوزن وفقاً للائحة الصحية للوزارة.
- من الضروري تحقيق التناسب بين طول المتقدمة بالطلب مع وزنها وفقاً للائحة الصحية للوزارة.
- أن تكون متزوجة من سعودي، وحال كونها متزوجة من غير سعودي فلن يتم قبولها للتوظيف.
ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الأحوال المدنية
يشترط توفير الأوراق التالية للقبول بوظائف الأحوال المدنية:
- تقديم العنوان الوطني للمتقدمة بالطلب وصورة من بطاقة الهوية الوطنية له.
- صورة من المؤهل الدراسي للمتقدمة.
- على المتقدمة بالطلب تحديد رغبتها بالعمل في الوظيفة والمنطقة التي تود العمل بها وليس المدينة.
- على المتقدمة أيضاً تقديم السيرة الذاتية واضحة ومنسقة.
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