الراجحي| 300 ألف ريال بدون تحويل الراتب مع تمويل السيارات المستعملة

يبحث العديد من المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية عن أفضل برامج التمويل والتى تمكنهم من الحصول على سيارة لذلك يوفر الآن مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية برنامج تمويل السيارات المستعملة والذى من خلاله يستطيع العميل الحصول على تمويل ربما يصل قيمة إلى 300 ألف ريال سعودي وأيضاً بالتقسيط الميسر حتى 5 سنوات.

300 ألف ريال مع برنامج تمويل السيارات المستعملة لدى الراجحي

مصرف الراجحي يعد أحد أكبر المصارف بالمملكة العربية السعودية والذى يسعى دائماً لتقديم عروض تمويلية جديدة وأيضاً تكون بها مزايا تنافسية لكى توفر جميع احتياجات العملاء المختلفة والآن يوفر مصرف الراجحي تمويل السيارات المستعملة ومن خلال هذا التمويل، يحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 300000 ريال سعودي وأيضاً دون الحاجة إلى تحويل الراتب لدى مصرف الراجحي ويتميز هذا التمويل بما يلي

يوفر تمويل السيارات المستعملة لدى مصرف الراجحي تأمين شامل طوال فترة التمويل.

كذلك يتميز تمويل السيارات المستعملة لدى الراجحي بأنه متاح من خلال المعارض وأيضاً الوكلاء المعتمدين من الراجحي.

يتميز أيضاً هذا التمويل بفترة سداد ميسرة والتى ربما تصل إلى 60 شهر حسب سنة الصنع للسيارة.

كذلك يمتاز تمويل السيارات المستعملة من الراجحي بدفعة أولى تبدأ من 15%.

يمتاز أيضاً تمويل السيارة المستعملة من الراجحي برسوم إدارية 1% من قيمة التمويل.

كذلك تكون الدفعة الأخيرة من التمويل 10%.

أيضاً تمويل السيارة المستعملة لدى مصرف الراجحي لا يشترط تحويل الراتب.

شروط تمويل السيارات المستعملة لدى مصرف الراجحي بالمملكة

يتيح مصرف الراجحي بالمملكة قرض السيارات المستعملة وذلك من أجل مساعدة العملاء والتيسير عليهم الحصول على سيارة وأيضاً من خلال هذا البرنامج يتمكن المتقدم من الحصول على التمويل بعد توافر الشروط التالية

يشترط أن يتم تقدير السيارة.

كذلك يشترط أن يكون العداد لا يتعدى عن 60 ألف كيلومتر.

أيضاً يسرى هذا التمويل إلى يوم 31 من ديسمبر 2021م.

لابد كذلك أن تكون صنع السيارة من 2019م وحتى 2021م.

طلب الحصول على تمويل السيارات المستعملة لدى مصرف الراجحي

يستطيع العميل الراغب في الحصول على تمويل السيارات المستعملة طلب التمويل من خلال عدة طرق مختلفة وأيضاً سهله جدا وسريعة