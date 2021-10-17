نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط عبر الإنترنت بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط قام بنك التسليف بتقديم هذه الخدمة لجميع المواطنين الذين يستفيدون من القروض الذي يقوم المصرف بتقديمها، لمساعدة المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية، التي من خلاله يستطيع المواطن معرفة المدة الزمنية المحددة لباقي الأقساط، وذلك يتم عن طريق إدارة الاستعلام الذي تكون تابعة لبنك التسليف، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح كيفية الاستفسار عن باقي الأقساط، كما نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الأمر.

بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط

يمكن للمواطن الاستفسار عن باقي الأقساط، التابعة للقرض الخاص به الذي تم عمله من مَصْرِف التسليف، وذلك يكون بإتباع بعض الإجراءات والخطوات التي قامت إدارة مَصْرِف التسليف بوضعها وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسليف.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول.

بعد ذلك سوف تصل للمستخدم رسالة التحقق الخاصة به.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بتدوين رمز التحقق الذي جاء إليه عبر الرسائل.

بعد أن يقوم المستخدم بالدخول على الصفحة الخاصة بالبنك سوف يظهر نجاح الدخول لتلك الصفحة.

على المستخدم أن يقوم بتحديد الخِدْمَات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن الأقساط وذلك بتحديد التاريخ وغيره من المعلومات.

كيفية الاستفسار عن باقي الأقساط برقم الهوية

من الممكن أن يقوم المواطن بالاستفسار عن باقي الأقساط، وذلك بواسطة رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به، وهذا يكون بإتباع بعض الخطوات التي قام المصرف بوضعها، وهذه الخطوات تكون كالآتي:

الذَّهاب إلى الصفحة الخاصة لبنك التسليف.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول.

يقوم المستخدم بعد تسجيل الدخول بكتابة كل من رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وأيضاً رمز التحقق.

بعدها يتم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك سوف يتم ظهور النجاح في تسجيل الدخول.

يقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر الخِدْمَات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يتم النقر على زر خدمة الاستعلام عن الأقساط برقم الهُوِيَّة الوطنية.

كيفية الاستعلام عن آخر قسط بنك التسليف

قام بنك التسليف بتقديم خدمة الاستعلام عن آخر قسط، للمواطنين المستفيدين من قروض بنك التسليف، حتى يتم تسهيل الأمور لهم، ويتم ذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسليف.

ثم بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية-الأقساط.

ثم بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على أيقونة الاستعلام عن آخر قسط.

وبذلك وبعد إتباع هذه الخطوات البسيطة سوف تظهر للمستخدم المعلومات التي يريدها عن آخر قسط.

شروط قروض بنك التسليف

لقد قام بنك التسليف بوضع بعض الشروط والأحكام سواء الخاصة بِـ اعفاء بك التسليف أو التي يجب مراعاتها للحصول على القرض، وهذه الشروط تكون كالآتي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

يجب ألّا يقل سن العميل عن 21 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً وذلك وفقا لموعد اخر قسط من أقساط القرض.

لا بد من ألّا يتجاوز الدخل الشهري الخاص بالمواطن المتقدم للحصول على القرض عن عشرة آلاف ريال سعودي أو لا يتعدى الدخل الخاص به سنوياً عن مئة ألف ريال سعودي.

يشترط أن يقوم المواطن بتقديم كشف طبي يوضع الحالة الصحية الخاصة به.

لا بد من أن يقوم المتقدم بتقديم ما يثبت أن لن يتم حصوله على قروض من أي بنك آخر.

يجب على المتقدم أن يقوم بتوفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

يشترط أن يتم تقديم الأوراق والمستندات التي توضح أن الدخل الخاص بالمتقدم كافية لسداد أقساط القرض.

وفي نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا إلى بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط وأيضاً تعرفنا إلى كيفية الاستفسار عن باقي الأقساط برقم الهُوِيَّة الوطنية كما تعرفنا إلى كيفية الاستعلام عن اخر قسط بنك التسليف وقمنا بتوضيح شروط بنك التسليف.