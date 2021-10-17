نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب الدعم الريفي برقم الهوية الوطنية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن طلب الدعم الريفي برقم الهوية الوطنية قامت وزارة البيئة السُّعُودية بتقديم برنامَج الدعم الريفي الذي يعمل على مساعدة العاطلين وربات البيوت ثم أن هذا البرنامَج يعمل على مساعدة الأسر والعاملين في مجال المهن اليدوية وهو إلى ذلك يساعد صغار المزارعين حتى يتم تحسين القطاع الخاص بالريف وهو إلى ذلك تم عمل هذا البرنامَج لتشجيع المواطنين على العمل في المجال الريفي ولأهمية هذا البرنامج يتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية الذين يعملون في الريف السعودي عن كيفية الاستعلام عن طلب الدعم الريفي برقم الهُوِيَّة الوطنية ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح ذلك بالتفصيل.

استعلام عن طلب الدعم الريفي برقم الهوية الوطنية

من الممكن أن يقوم المواطن الذي يرغب في الاستعلام عن طلب الدعم الريفي بواسطة الهُوِيَّة الوطنية بواسطة منصة ريف الإلكترونية وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى منصة ريف الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يتم الولوج إلى رابط الخِدْمَات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن دعم ريف.

ثم بعد ذلك يتم كتابة رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمتقدم.

وبعدها يقوم المستخدم بالنقر على زر استعلام.

بعد ذلك سوف تظهر كافة التفاصيل والمعلومات التي يحتاجها عن الدعم الريفي.

كيفية التسجيل في دعم ريف للعاطلين

من الممكن أن يتم التسجيل في دعم ريف للعاطلين بواسطة الهُوِيَّة الوطنية عبر منصة ريف الإلكترونية بإتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذَّهاب إلى منصة ريف الإلكترونية قاصدًا.

ثم يتم بعد ذلك النقر على زر إنشاء حساب.

القيام بتدوين جميع البيانات المطلوبة لعمل الحساب وهي كالآتي (الاسم الرباعي، رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، رَقَم الجوال).

النقر على أيقونة إرسال رمز التحقق.

ثم يقوم المستخدم بتدوين رمز التحقق الذي تم إرساله على رَقَم الجوال المسجل.

وأخيراً يتم الضغط على زر التسجيل.

شروط دعم ريف للعاطلين

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام من قبل وزارة البيئة في المملكة العربية السُّعُودية يجب على من يرغب في الحصول على دعم ريف أن يراعي هذه الشروط والأحكام وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:

يشترط على المتقدم للحصول على الدعم أن يكون سعودي الجنسية ويقيم في المملكة العربية السُّعُودية بشكل مستمر.

لا بد من أن يكون المتقدم لا يعمل بأي وظيفة سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم لا يقل عمره عن 21 عاماً.

لا بد من القيام باستخراج وثيقة عمل حر للمتقدم.

يشترط أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم يقيم في المناطق التي قامت المملكة بتخصيصها لتقديم الدعم.

سوف يتم مراجعة طلب التقديم في خلال شهرين للتأكيد من استحقاق الطلب.

شروط الحصول على دعم ريف

يوجد بعض الشروط والأحكام الذي تم وضعها للحصول على برنامَج دعم ريف وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:

لا بد من أن يكون المواطن الراغب في الحصول على الدعم الريفي سعودي الجنسية أو أن يكون حامل لبطاقة التنقل.

يشترط ألا يكون الراغب في الحصول على الدعم الريفي موظف في إحدى القطاعين العام أو الخاص.

لا بد ألّا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

يجب أن يكون المتقدم يمتلك مهنة زراعية.

يشترط على المتقدم أن يكون هو من يقوم بالإشراف على عمله بنفسة.

يجب أن يقوم المواطن الذي يرغب في الحصول على الدعم الريفي بإرسال كافة الأوراق والمستندات التي تثبت أهليته لمزاولة المهنة.

لا بد من أن يكون المتقدم لديه حساب مصرفي خاص به ولا بد أن يكون هذا الحساب ناشطٌ.

يجب أن يتم تدوين جميع البيانات والمعلومات بطريقة صحيحة.

يشترط أن تكون الأسر المنتجة تمتلك وثيقة عمل حر.

يجب أن يتم القيام برفع الطب على منصة الدعم الريفي.

لا بد من القيام بإتباع جميع الشروط الصحية.

يجب ألا يتعدى مبلغ الدعم المالي عن أربع وخمسين ألف ريال سعودي.

يشترط ألا يتعدى الدخل الشهري عن ست آلاف ريال سعودي.

لا بد من ألا يزيد عدد البرامج المتقدم لها المواطن عن ثلاث برامج.

يشترط على المتقدم للحصول على الدعم أن يكون من إحدى المناطق الإدارية التي يحتويها الدعم.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه إلى توضيح كل ما يخص استعلام عن طلب الدعم الريفي برقم الهُوِيَّة الوطنية وتعرفنا أيضاً إلى كيفية التسجيل في دعم ريف للعاطلين كما تعرفنا إلى شروط دعم ريف للعاطلين وأيضا قمنا بذكر شروط الحصول على دعم ريف.