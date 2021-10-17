نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط شفروليه كابتيفا 2022 في السعودية بـ600 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمظهرها الحديث ومساحتها الواسعة تأتي شفروليه كابتيفا 2022 كواحدة من السيارات ذات السبع مقاعد متعددة الاستخدامات فضلا عن التكنولوجيا المتقدمة التي زودت بها المركبة ووسائل الأمان ومساحة التخزين الكبيرة التي تجعل من كابتيفا واحدة من السيارات العائلية الأنسب التي يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير في أوقات الرحلات مع مزايا متعددة سواء على صعيد الأداء أو أسعار قطع الغيار أو استهلاك الوقود والمحرك وغيرها.

مواصفات شفروليه كابتيفا 2022

تأتي كابتيفا 2022 في 3 طرز متقاربة وهي كابتيفا LS وكابتيفا LT وكابتيفا PREMIER وهي متقاربة في المواصفات بشكل كبير خاصة في سعة المحرك ونوع الدفع مع اختلافات بسيطة في عدد المقاعد والمزايا الترفيهية حيث تأتي في 5 مقاعد أو في 7 مقاعد.

تأتي كابتيفا مع محرك تيربو سعة 1.5 لتر رباعي الاسطوانات مزود بـ16 صمامًا وبقوة 148 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي دفع أمامي مع نظام القيادة العادي فقط فيما يصل معدل استهلاك الوقود إلى 13.4 كلم / لتر وهو معدل مقبول للغاية في هذه السيارات.

أما كابتيفا PREMIER موديل 2022 فتأتي مع نفس مواصفات المحرك بالإضافة إلى خاصية ايكو بوست حيث يأتي في حجم صغير بتقنية الحقن المباشر بما يحد من استهلاك الوقود.

سعر شفروليه كابتيفا موديل 2022

لأن هناك 3 موديلات مختلفة المواصفات فإن السعر سوف يختلف بطبيعة الحال كما يلي:

يصل سعر شفروليه كابتيفا PREMIER موديل 2022 في السعودية حوالي 72 ألف ريال بدون الضريبة المضافة في حين يبلغ السعر حوالي 82 ألف ريال بعد إضافة الضريبة المضافة.

ويبدأ سعر كابتيفا LS موديل 2022 في السعودية عند 60 ألف ريال بدون الضريبة المضافة ويصل هذا السعر إلى 70 ألف ريال بعد إضافة الضريبة.

أما سعر كابتيفا LT موديل 2022 في السعودية فيبدأ من 66.500 ريال ويصل إلى 76 ألف ريال بعد إضافة الضريبة المضافة.

تقسيط كابتيفا 2022

يمكن تقسيط كابتيفا 2022 بأكثر من نظام من عروض تقسيط السيارات وفي حالة الرغبة في تقسيط كابتيفا موديل 2022 بقسط شهري 600 ريال كما يلي: