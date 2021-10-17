موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الأول وزارة التعليم السعودية بعد تعديل التقويم الدراسي

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عمر شويل - جدة تعرف على موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الأول للمدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية، حيث تم إجراء الكثير من التعديلات على العام الدراسي الحالي في المملكة، وتهدف جميع التعديلات إلى الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، مع الحفاظ التام على صحة وسلامة جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وتحتوي السطور التالية على موعد هذه الاختبارات والكثير من المعلومات عن العام الدراسي الحالي.

موعد الاختبارات النهائية 1443 الترم الأول

سوف تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 نوفمبر 2021، وهو الموافق 19 ربيع الثاني 1443، وسوف تستمر هذه الاختبارات على مدار 10 أيام لمختلف المراحل التعليمية، وبعد انتهاء هذه الاختبارات سوف يحصل الطلاب على إجازة الفصل الدراسي الأول.

ولقد تم تقسيم العام الدراسي الحالي إلى 3 فصول دراسية بدلًا من فصلين فقط كالسابق، وتم اتخاذ هذه الخطوات والتعديلات كجزء من تطوير العملية التعليمية وتحقيق رؤية المملكة 2030.

الاختبارات النهائية 1443 حضوري أو عن بعد

إلى الآن لم يتم ورود أي أخبار رسمية من خلال وزارة التعليم السعودية عن آلية إجراء الاختبارات، وهل سوف تتم في المدارس والجامعات، أم سوف يتم إجراؤها عن بُعد، ولكن من المرجح أن تتم تلك الإجراءات بشكل حضوري وليس من خلال الإنترنت.

ويستند أصحاب هذا التوقع على حضور الطلاب في المدارس، وكذلك عودة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ومن هم أقل من 12 عام إلى الحضور في المدارس مع نهاية أكتوبر الجاري، وعند ورود أي بيان رسمي من خلال الوزارة في المرحلة المقبلة سوف نوافيكم به عبر موقعنا.

التقويم الدراسي ١٤٤٣ بعد التعديل

تم تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية، ومن أبرز ما يحتوي عليه التقويم الدراسي ما يلي: