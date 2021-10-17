سعر سهم ارامكو اليوم في السعودية “السعر الجديد” تعرف على التحديثات الجديدة

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عمر شويل - جدة سعر سهم ارامكو اليوم في السعودية، أحدثت أسعار اسهم البورصة السعودية اليوم جدلاً كبيراً جداً داخل الاوساط الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية، وخاصة حول موضوع سعر سهم ارامكو اليوم في السعودية، حيث شهدت أسعار أغلب الأسهم للشركات المساهمة السعودية ارتفاعاً منقطع النظير في جلسة الافتتاح اليوم الموافق الأحد السابع عشر من أكتوبر 2021، ومن بينها شركة ارامكو الأمريكية السعودية والمختصة بشؤؤن البترول ومشتقاته داخل المملكة، والتي ترتبط أسهمها بالطبع بأسعار البترول العالمية والمحلية داخل السوق السعودي، واليوم نسلط الضوء على هذا الموضوع ونتابع معكم أول بأول آخر الأخبار والمستجدات حول هذا الشأن من خلال صفحات موقع ثقفني، تابعوا معنا.

سعر سهم ارامكو اليوم في السعودية

حاله حال باقي الأسهم السعودية داخل البورصة اليوم شهد سعر سهم ارامكو اليوم في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً وذلك عقب قيام المملكة العربية السعودية باتخاذ قرار أمس الأول والذي تم تطبيقه بدأ من اليوم بتخفيف الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث اتخذت السلطات داخل المملكة عدة قرارات أهمها عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل الشوارع والأماكن العامة المفتوحة، ورفع الغرامات عن المواطنين، وكذلك فتح الباب أمام جموع المصلين والمعتمرين للدخول إلى المسجد الحرام المكي والمدني، بدون التقيد بأعداد معينة، أو بتطبيق معين، وهو الأمر الذي ظهرت آثاره جليه وبقوة داخل البورصة العالمية اليوم.

سعر سهم ارامكو اليوم في السعودية وقت الاكتتاب

ونتابع معكم سعر سهم ارامكو اليوم في السعودية في وقت الاكتتاب حيث ارتقع المؤشر العام والرسئيس للمملكة بنسبة 0.5% كما استقرت الأسعار الخاصة بالنقط ومنتجات البترول عند أعلى معدلات لها اليوم وذلك منذ 3 سنوات حيث وصلت إلى 85 دولار لبرميل النفط الخام، والذي من المتوقع بالتأكيد أن يزيد الطلب عليه بشكل كبير جداً خلال الأيام القادمة، وذلك نظراً لتعطش السوق إلى البترول السعودي والذي اختفى لشهور، وكان قليل الانتاج.

آخر أخبار سعر سهم ارامكو اليوم في السعودية

وعن آخر أخبار سعر سهم ارامكو اليوم في السعودية، حيث أدت زيادة أسعار الأسهم السعودية بوجه عام داخل البورصة اليوم على زيادة ثقة المستثمرين فيها، والعمل على شراء أكبر قدر منها سريعاً في توقعات لأن تظل الأسعار في ارتفاع في الفترة القادمة.