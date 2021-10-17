للسعوديين.. كيفية الحصول على تمويل شخصي بصيغة المرابحة من ينال التمويلية

نقدم لكم اليوم رابط التمويل الشخصي بصيغة المرابحة المقدم من ينال التمويلية، حيث يتم البحث كثيرا عن هذا الرابط التابع إلى الموقع المعتمد لشركة ينال التمويلية، والتي من خلاله يتم تلقي طلبات المؤسسات والأفراد الراغبين في الحصول على تمويل، حيث تقدم الشركة العديد من خدمات التمويل التي تناسب جميع الفئات والمؤسسات، وجميع أنواع التمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تسهيلات السداد، وتوفر الشركة العديد من المميزات والخدمات، مقارنة بالشركات الأخرى.

شركة ينال التمويلية

شركة ينال هي أحد أهم شركات التمويل في السعودية، وتم تأسيسها في عام 2001م، وتسعى الشركة بتوفير عدد كبير من الخدمات التمويلية، حتى تلبي جميع متطلبات الأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل، كما تقدم العديد من الخدمات لجميع الفئات، سواء الأفراد أو المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة، مثل خدمات التأجير التمويلي، خدمة البيع وإعادة التأجير، التمويل بالمرابحة، التمويل المدعوم من كفالة، تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والهدف من هذه الشركة هو تقديم الحلول التمويلية المختلفة، والتي تعمل على دعم الأعمال وتعزيز فرص النجاح، وتتميز الشركة بالمميزات التالية:-

تقدم شركة ينال أفضل الأسعار التمويلية.

تقدم مجموعة كبير من الأصول والتسهيلات.

تتميز بالالتزام بالأخلاقيات المهنية، مما جعلها تحصل على ثقة العملاء.

تمتلك الشركة كوادر مؤهلة ذات خبرات عالية في مجال التمويل.

تعمل على تقديم المقترحات السهلة لتلبية جميع متطلبات العملاء.

رابط تمويل شخصي بصيغة المرابحة المقدم من ينال التمويلية

يعد نظام التمويل بالمرابحة هو أحد أهم الأنظمة التي تتوافق مع أحكام الدين الإسلامي، وهذا النظام يتم من خلاله شراء الشركة المنتجة المطلوب من قبل العميل، ثم تقوم بيعه للمستفيد ويضاف إلى سعرة هامش ربح، وبعد حصول المستفيد على المنتج المطلوب يقوم العميل ببناء خطة لسداد المبلغ المحدد، وتتيح الشركة العديد من الطرق التي من خلالها يمكن التعرف على أنظمة التمويل من ينال، حيث يمكن التواصل من خلال رقم الدعم 8001244555، أو رقم الهاتف 00966112997777، كذلك يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، ومن خلال نموذج التواصل على الموقع.