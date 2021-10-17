رابط تقديم وظائف رتبة جندي للنساء 1443 في الجوازات وشروط التسجيل في الوظائف

تقديم وظائف رتبة جندي للنساء 1443 ، ننشر لكم الآن الرابط الرسمي عبر المنصة الإلكترونية أبشر. حيث أعلنت مصلحة الجوازات السعودية عن فتح باب القبول لرتبة جندي للنساء لعام 1443 في تلك المناطق “الرياض، مكة المكرمة، الشرقية” وذلك للنساء فقط الحاصلين علي مؤهلات دراسية مثل الثانوية العامة وما يعادل هذه الشهادة الدراسية، حيث تم فتح باب التقديم من اليوم السبت الموافق 16 من أكتوبر 2021 والموافق اليوم العاشر من ربيع أول 1443 ويتم غلق باب التسجيل يوم 21 من أكتوبر الحالي والموافق الخامس عشر من ربيع أول الهجري 1443. واليوم سوف نستعرض لكم كيفية التسجيل في الوظائف. كما سنستعرض الشروط التقديم بنجاح في وظائف الجوازات للنساء.

خطوات تقديم وظائف رتبة جندي للنساء 1443 عبر وظائف أبشر

يجب إتباع الخطوات التالية علي تقديم الجوازات 1443 نساء بشكل رسمي وصحيح وذلك عبر منصة أبشر للتوظيف، حيث أن الخطوات كالتالي:

يجب الدخول أولا عبر محرك البحث جوجل علي رابط تقديم وظائف رتبة جندي للنساء.

للنساء. سوف تظهر الصفحة التالية ويجب النقر علي الوظائف المتاحة.

سيقوم الموقع الرسمي بفتح الوظائف المتاحة يجب أختيار وظيفة رتبة جندي.

كما يجب قراءة الشروط الواجب توافرها والتي سنعرضها في الفقرة التالية ويجب الموافقة عليها.

ثم يجب النقر علي تقديم الطلب.

يتم إدخال البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال) في الحقول المخصصة لها والتأكد منها جيدا.

كما يجب النقر علي كلمة حفظ الطلب.

شروط تقديم الجوازات نساء 2021

التقديم علي الجوازات لرتبة جندي في المملكة العربية السعودية يجب أستيفاء الشروط التالية:

أن تكون السيدة المتقدمة للوظائف تحمل الجنسية السعودية، والتي نشأت مع والدها خارج الوطن مع والدها للخدمة الوطنية.

كما يجب علي السيدة أن تكون متزوجة من شخص يحمل الجنسية السعودية.

بطاقة الهوية الوطنية لا يجب أن تكون منتهية الصلاحية ومن اللازم أن تكون سارية للتسجيل الصحيح.

كما يجب علي تقديم الجوازات للنساء علي رتبة جندي أن تكون غير مفصولة من أي من المعاهد العسكرية.

علي المتقدمة أن تكون حسنة السير والسلوك وأن يكون غير محكوم عليها بأي من قواضي المخلة بالشرف أو الأمانة.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تقديم وظائف رتبة جندي للنساء 1443 في المملكة العربية السعودية عبر بوابة وظائف أبشر كما أستعرضنا لكم. الشروط الواجب توافرها في السيدات المتقدمات للوظائف. نتمنى لكم التوفيق. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.