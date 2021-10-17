سلم الرواتب وشروط التقديم على وظائف الجوازات للنساء 1443

سلم رواتب شروط التقديم على وظائف الجوازات للنساء 1443، أعلنت الادارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية، عن بدء استقبال طلبات التقديم على وظائف الجوازات نساء على رتبة جندي لعام 1443 وذلك للعمل في العاصمة الرياض وفي المنطقة الشرقية ومكة المكرمة، مشيرة إلى أن عملية التقديم متواصل عبر الموقع الالكتروني الذي خصصته إدارة القبول والتسجيل منذ الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 10/3/1443 وحتى يوم الخميس الموافق 15/3/1443هـ.

سلم الرواتب على رتبة جندي نساء :-

سلم الرواتب وظائف النساء على رتبة جندي داخل الجوازات يبدأ من 5000 ريال سعودي وحتى 7000 ريال سعودي بالنسبة إلى رتبة جندي أول.

رابط التقديم على وظائف الجوازات نساء:-

حددت الادارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية السعودية، رابط التقديم على وظائف رتبة جندي للنساء 1443 للعمل بالجوازات وذلك من خلال منصة ابشر للتوظيف، حيث يمكن التقديم على تلك الوظائف عبر اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع ابشر للتوظيف.

اختيار التقديم على وظائف الجوازات رتبة جندي للنساء.

يجب مراعاة أن يتم ادخال البيانات بدقة متناهية حيث أن أي خطأ في هذه البيانات قد يكون سبباً في الاستبعاد من الترشح لشغل هذه الوظائف، حيث يتم مراجعة البيانات المدخلة مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية.

الشروط المطلوبة للتقديم على رتبة جندي نساء بالجوازات:-