سلم الرواتب وشروط التقديم على وظائف الجوازات للنساء 1443

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سلم رواتب شروط التقديم على وظائف الجوازات للنساء 1443، أعلنت الادارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية، عن بدء استقبال طلبات التقديم على وظائف الجوازات نساء على رتبة جندي لعام 1443 وذلك للعمل في العاصمة الرياض وفي المنطقة الشرقية ومكة المكرمة، مشيرة إلى أن عملية التقديم متواصل عبر الموقع الالكتروني الذي خصصته إدارة القبول والتسجيل منذ الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 10/3/1443 وحتى يوم الخميس الموافق 15/3/1443هـ.
سلم الرواتب على رتبة جندي نساء :-
سلم الرواتب وظائف النساء على رتبة جندي داخل الجوازات يبدأ من 5000 ريال سعودي وحتى 7000 ريال سعودي بالنسبة إلى رتبة جندي أول.
رابط التقديم على وظائف الجوازات نساء:-
حددت الادارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية السعودية، رابط التقديم على وظائف رتبة جندي للنساء 1443 للعمل بالجوازات وذلك من خلال منصة ابشر للتوظيف، حيث يمكن التقديم على تلك الوظائف عبر اتباع الخطوات الآتية:-
- الدخول على موقع ابشر للتوظيف.
- اختيار التقديم على وظائف الجوازات رتبة جندي للنساء.
- يجب مراعاة أن يتم ادخال البيانات بدقة متناهية حيث أن أي خطأ في هذه البيانات قد يكون سبباً في الاستبعاد من الترشح لشغل هذه الوظائف، حيث يتم مراجعة البيانات المدخلة مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية.
الشروط المطلوبة للتقديم على رتبة جندي نساء بالجوازات:-
- ان تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصل ومنشأ أي لابد أن تكون قد نشأت داخل المملكة العربية السعودية، ويتم استثناء فقط من نشأت مع والديها أثناء خدمتهم للدولة في الخارج، أو ولدت داخل المملكة من أب سعودي أو أم سعودية أو ولدت داخل المملكة لأب وأم مجهولين الهوية.
- أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.
- أن تكون حاصلة على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كان تم الحصول عليها من الخارج.
- الزوج يكون سعودي الجنسية في حالة زواجها.
- أن تجتاز الاختبارات المؤهلة للترشح لشغل الوظيفة.
- أن تتمتع بالسمعة الطيبة وحسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها بأي بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.
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