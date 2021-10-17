حجز تذاكر RUSH موسم الرياض 2021 مهرجان الألعاب الإلكترونية الأكبر في العالم

من ضمن الفاعليات المحببة للشباب هي حجز تذاكر RUSH موسم الرياض مهرجان الألعاب الإلكترونية 2021، تبدأ الفاعلية يوم 22 أكتوبر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري في تمام الرابعة مساءً في واجهة الرياض، يُسمح بدخول الأعمار فوق عمر الستة سنوات. يضم موسم الرياض العديد من الفاعليات المميزة على رأسها مهرجان الألعاب الإلكترونية والمطاعم والمصارعة الحرة وبوليفارد الرياض والملاهي الشتوية ورياض سفاري. وسوف نستعرض بالسطور المقبلة طريقة الحجز في فاعلية الألعاب الإلكترونية:

تعد فاعلية مهرجان الألعاب الإلكترونية هي الفاعلية الأكبر للقميرز بالعالم، ويمكن حجز الفاعلية بالخطوات الآتية:

تشمل التذاكر الضريبة ويكون السعر على النحو الآتي:

تذكرة اليوم الواحد 50 ريال تذكرة اليوم الواحد المسار السريع 100 ريال تذكرة دخول 5 أيام 200 ريال تذكرة دخول 5 أيام مسار سريع 400 ريال

شروط دخول فاعلية RUSH

لابد من ربط التذكرة بتطبيق توكلنا.

لا يمكن استبدال التذكرة أو استرجاعها أو بيعها.

يحق للعميل الحصول على قيمة التذكرة في حالة إلغاء الفاعلية.

تشمل الأسعار الضريبة المضافة.

يمنع من دخول الكاميرات.

فعاليات موسم الرياض أكتوبر

يقام في موسم الرياض نحو 7400 فاعلية في 14 منطقة ومن ضمن هذه الفاعليات:

تجربة متاهة الكريستال يوم 22 أكتوبر.

لعبة الزحلقية العملاقة يوم 21 أكتوبر.

قبة الثلج 21 أكتوبر.

الجولف الأول 21 أكتوبر.

تجربة مسامير 25 أكتوبر.

الرياض ونتروندرلاند 26 أكتوبر.

المربع 24 أكتوبر.

سفاري الرياض 27 أكتوبر.

سيرك دو سوليه ميسي 29 أكتوبر.

انطلاق الكومبات فيلد 23 أكتوبر.

ماتيو كيني 24 أكتوبر

الألعاب النارية 21 أكتوبر.

دي باولينو يوم 24 أكتوبر.

معرض الأسلحة 24 أكتوبر.

ديوانية رعاة البقر يوم 23 أكتوبر.

قصف الغضب يوم 23 أكتوبر.

وتستمر مفاجآت موسم الرياض التي لا نتتهي ويمكن حجز تيكت موسم الرياض 2021 من خلال بوابة موسم الرياض الرسمية ولا يوجد منافذ بيع أخرى حرصًا على السلامة الصحية للجميع، ولأول مرة في المملكة منافسة 22 فيفا في مهرجان الألعاب الإلكترونية.