كيفية التسجيل في منصة إحكام ورابط منصة إحكام العقارية السعودية

كيفية التسجيل في منصة إحكام هو حديثنا اليوم حيث تعتبر هذه الخدمة من الخدمات المستحدثة من فترة قصيرة، والهدف من إنشاء هذه المنصة هو المساهمة في إثبات ملكية العقارات بين جميع الأفراد في المجتمع السعودي وذلك حتى تكون جميع العقارات موثقة ودراسة جميع الطلبات المقدمة للحكومة السعودية ورفعها الديوان الملكي وعرضها علي سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، والمنصة مسئولة عن عدد من الاختصاصات غير استقبال الطلبات للتعديل أو التمليك ومنها النظر في جميع طلبات التملك أو التمليك بالمملكة، وأيضا تنظر المنصة في طلبات إثبات الملكية للعقارات الموجودة في محيط الحرمين الشريفين وأيضا يتم النظر في طلبات التعديل الخاصة بصكوك الاستحكام بالعقارات الواقعة في حدود الحرمين، إما بخصوص خطوات التسجيل في المنصة سوف نقوم بشرحها في السطور التالية.

كيفية التسجيل في منصة إحكام العقارية السعودية

حتي يمكنك تقديم طلب تعديل أو امتلاك العقارات لابد من التسجيل علي منصة إحكام التي يمكن أيضا من خلالها بعد التسجيل متابعة الطلبات التي قمت بتقديمها، وخطوات التسجيل هي كما يلي:

في البداية لابد من الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة إحكام.

الضغط علي كلمة إنشاء حساب الموجودة أسفل كلمة تسجيل الدخول.

يتم الذهاب إلي صفحة إنشاء حساب ولابد من كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وهي:

◊ اسم المستفيد.

♦ رقم الهوية.

◊ تاريخ الميلاد.

♦ البريد الإلكتروني.

◊رقم الجوال.

♦ إما بخصوص كلمة المرور لابد أن تتكون من 8 خانات مكتوبين باللغة الانجليزية وأيضا أن يوجد بها رقم أو أكثر من رقم واحد وأن تحتوي على الحروف الكبيرة والصغيرة.