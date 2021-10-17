رابط وخطوات التقديم علي وظائف الجوازات للرجال 1443 والشروط المطلوبة

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التقديم على وظائف الجوازات للرجال 1443، يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الأمور التى تهم العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون الطريقة الصحيحة التي يتم استخدامها بشكل كبير فى عملية التقديم على هذه الوظائف والتى تعد من الوظائف الحديثة التى قامت هيئة الجوازات السعودية بالإعلان عنها.
وظائف الجوازات للرجال 1443
قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر عدد من الوظائف لكل من الرجال فى المملكة برتبة جندي، حيث إن التقديم فى هذه الوظائف سيكون إلكترونياً من خلال موقع منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية فى السعودية وذلك لأن يتم التسهيل على كل من المواطنين فى المملكة عند التسجيل فى تلك الوظائف.
شروط وظائف الجوازات 1443
هناك عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك من أجل التسجيل في وظائف الجوازات، حيث إن هذه الشروط تكون تبعاً الآتي:
- لابد من إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.
- يشترط أن يكون ولد فى المملكة العربية وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- لا يقل عمره عن 18 سنة عند التقديم فى هذه الوظيفة.
- يشترط أن يكون حسن السير والسلوك.
- إن لا يكون المتقدم تم رفضة من قبل فى الكليات أو المعاهد العسكرية بالسعودية.
- يشترط إن يكون المتقدم فى طول لا يقل عن 170 سم.
- يجب تناسب الطول والوزن بالنسبة للمتقدم.
طريقة التقديم على وظائف الجوازات للرجال 1443
حتى تستطيع التقديم فى هذه الوظائف يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث إن هذه الخطوات تكون وفقاً الآتي:
- الانتقال إلى موقع منصة أبشر للوظائف على شبكة الإنترنت.
- تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر فى المكان المخصص له.
- تكتب رقم التحقق البشري فى المربع المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الدخول.
- تقوم باختيار من الصفحة التى تعرض لك الوظائف المتاحة.
- بعد ذلك تقوم باختيار الوظيفة التي ترغب فى التقديم لها.
- تكتب البيانات الشخصية التي تتطلب منك.
- تقوم برفع الاوراق المطلوبة.
- النقر على زر التسجيل في الوظيفة.
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