هنا رابط التقديم على وظائف الجوازات للنساء 1443 عبر أبشر للتوظيف

رابط التقديم على وظائف الجوازات للنساء 1443، هي من أكثر الموضوعات التي تتصدر محركات البحث في المملكة العربية السعودية، وهذا بعد الإعلان من قبل مصلحة الجوازات بالمملكة بتوفير بعض الوظائف الشاغرة للنساء في المصلحة تحت رتبة جندي، وتعتبر مصلحة الجوازات من أهم المصالح الحكومية في المملكة التابعة لوزارة الداخلية والتي توفر باستمرار الوظائف للجنسين النساء والذكور بالرتب المختلفة، ونوافيكم الآن في هذا المقال رابط التقديم وشروط الالتحاق بوظائف الجوازات للنساء فتابعونا.

وظائف الجوازات للنساء 1443

أعلنت مصلحة الجوازات السعودية عبر موقعها الرسمي عبر منصة تويتر عن فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية التابعة للجوازات للنساء على رتبة جندي، وبدأ التسجيل فيها في تمام الساعة العاشرة صباحاً ً من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 الموافق 10 ربيع الأول 1443، ويظل باب التسجيل حتى يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 الموافق 15 ربيع الأول 1443.

شروط القبول في وظائف النساء للجوازات

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية للقبول في وظائف الجوازات للنساء، والتي يجب أن تتأكد الراغبات في الحصول على الوظيفة اكتمال تلك الشروط بهما، وتلك الشروط هي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وباستثناء من نشأت مع اسرتها التي تخدم في المملكة بالخارج.

يجب أن تكون المتقدمة متزوجة من شخص سعودي فقط.

أن تكون الهوية الوطنية سارية.

أن تجتاز الاختبارات المتقدم لها واختبار اللياقة الصحية في المراكز المعتمدة، واجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون لديها مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية أو ما يعادلها من الجهات المعنية.

أن تكتمل بها شروط اللياقة البدنية ويكون الطول مناسب مع الوزن ولا يزيد الطول عن 155 سم.

أن تتمتع بحسن سير وسلوك وليس محكوم عليها بأي قضايا مخلة بالشرف والأمانة، ولا تم فصلها من أي جهة عسكرية.

لا يقل العمر عن 25 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

رابط التقديم في وظائف الجوازات للنساء 1443

بعد التأكد من استكمال الشروط التي وضعتها مصلحة الجوازات السعودية للقبول السيدات في الوظائف المتاحة، يتم التقديم الكترونيا عبر منصة ابشر كما أعلنت المصلحة، وتتم عملية التسجيل كالتالي: