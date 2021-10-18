رسوم نقل الكفالة المطلوبة في النظام الجديد 2021 وطريقة تسديدها وأهداف النظام

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عمر شويل - جدة رسوم نقل الكفالة المطلوبة في النظام الجديد 2021 وطريقة تسديدها إلكترونيا في المملكة العربية السّعودية، فهناك العديد من الوافدين الذين يضطرون إلى العمل داخل المملكة العربية السّعوديّة ويلجأون إلى نقل كفالتهم، ويتم هذا عن طريق خدمة نقل الكفالة المتوفرة من قبل وزارة العمل السعودية؛ ويأتي هذا من ضمن اتباع مجموعة من الإجراءات للعمل على نقل الكفاله، وينتج عن هذه الإجراءات دفع مبلغ معين رسوم كمقابل لهذه الخدمة، ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض الرسوم المطلوبة لنقل الكفالة داخل الممكلة العربية السّعوديّة حسب النظام الجديد لعام 2021.

رسوم نقل الكفالة المطلوبة

لقد قامت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية بالبدء بالعمل بنظام الكفالة الجديد الذي يختص بالعمال الوافدين داخل المملكة، حيث جاءت أول خطواتها التنفيذية بالاستغناء عن نظام الكفيل، مع استبدال القليل من المصطلحات المتعلقة بهذا النظام ، ومن ضمنهم تغيير الاسم من الائحة الخاصة بنقل الكفالة إلى مصطلح لائحة نقل الخدمات، ويمنح هذا النّظام الوافدين حرية التنقل داخل المملكة، ومنع احتجاز الوثائق، ولهذه الخدمة رسوم تم تحديدها كما يلي :

رسوم نقل الكفالة للمرة الأولي 2000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة بالنسبة لثاني مرة 4000 ريال سعودي.

وكذلك رسوم نقل الكفالة لثالث مرة 6000 ريال سعوديّ.

ورسوم نقل الكفالة لرابع مرة 6000 ريال سعوديّ.

أهداف نظام الكفالة الجديد

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن ذكرها كما يلي :

العمل على تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل داخل المملكة

جعل جودة الحياة أفضل للوافدين داخل الأراضي الحجازيّة؛ حيث يهدف النظام الجديد إلى الرفع من المبادرة الخاصة بالسكن، والترفيه، تعرف أيضا على قانون العمل السعودي للوافدين الجديد

القيام بحفظ حقوق صاحب العمل والعمال الوافدين.

تسهيل الانتقال بين جهات العمل وتقديم الحريةللعامل على التنقل.

يمنع استغلال صاحب العمل للعامل الوافد.

القيام بإلغاء القيود التي كان يضعها صاحب العمل على العامل الوافد، .

القيام بإلغاء أيّ دور للكفيل العتاد والتقليدي.

طريقة تسديد الرسوم

يستطيع العامل الوافد التمكن من سداد رُسوم نَقل الكفالة بشكل إلكتروني عن طريق الحساب البنكي، أو عن طريق الصراف الآلي عبر القيام بالخطوات الأتية:

أولا القيام بالذهاب إلى جهاز الصراف الآلي.

ثم بعد ذلك القيام باختيار خدمة سداد المدفوعات الحكومية

وبعدها عليك الضغط على خيار خدمة سداد.

ثم القيام باختيار خدمات المقيمين.

ثمَّ بعد ذلك تسديد رسوم نقل الكفالة المقررة.

رسوم نقل الكفالة وكم الوقت الذي يستغرقه نقل خدمات العامل

حيث إنه كما قمنا بالتحدث عن نظام الكفالة الجديد بالمملكة وكذلك عرض أهم الأهداف التي يسعى إليها. وكما قمنا أيضاً بعرض الرسوم المطلوبة لنقل الكفالة وكذلك طريقة سداد هذه الرسوم. يمكننا أيضاً توضيح إنه يبدأ الإشعار بين المنشآة والعامل بمجرد أن يتم موافقة العامل على العمل الجديد. وبمجرد إخطار المنشآة يحصل على الإقامة ورخصة العمل والعقد الموثقة من المنشآة الجديدة.