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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة أرض قدم واحصل فوراً برقم الهوية كيفية الإستعلام والشروط والرابط في المقال التالي
طموحك في تملك قطعة ارض من حقك طالما فيه حكومة المملكة تعطيك قطعة أرض من خلال منحة أرض وبمجرد ما تقدم على طلب الحصول على قطعة أرض ستجد أنك حصلت على الموافقة على طلبك، ومن خلال رابط منصة بلدي يمكنك الاستعلام عن منحة أرض برقم الهوية حيث توفر الحكومة السعودية لمواطنيها قطعة ارض فى العديد من مدن المملكة وتوفر كافة سبل الرعاية، كما توفر للمواطنين الراغبين بالحصول على أرض من خلال الديوان الملكي أو البلديات المتخصصة، فرصة الحصول على قطع أرض، ويتم تقديم هذا الطلب من قبل الأشخاص من ذوي الدخل المحدود في مدينة الطائف، كما يمكنهم أيضًا التقدم لهذه المنح في جدة أو الرياض أو نجران أو المنطقة الشرقية ومكة المكرمة، تفاصيل الاستعلام عن منحة أرض برقم الهوية 1443 ، ومن خلال موقع ثقفني نعرض لكم شروط الحصول على قطعة الأرض كما وضعتها الدولة حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من هذه المنح التي تعود للديوان الملكي.
كيفية الاستعلام برقم السجل المدني عن منحة أرض:
- تسجيل الدخول إلى منصة بلدي.
- اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.
- حدد خيار المنحة.
- ثم انقر فوق الزر المخصص لخدمات الاستعلام عن منح الأرض.
- أدخل رقم السجل المدني الخاص بك في الحقل المخصص لذلك واضغط على زر “دخول”.
- سيتم عرض جميع المعلومات والبيانات التفصيلية على الصفحة.
- يمكنك أيضا الاتصال على 00966114569999 للاستعلام عن نقل ملكية الأرض.
- أو الاتصال عبر البريد الإلكتروني لمنصة بلدي.
شروط الحصول على منح الأراضي بالمملكة السعودية:
الشروط حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من هذه المنحة، وهي:
- يجب أن يكون لديك الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل لتلقي هذه المنحة.
- لابد أن تعيش في نفس المدينة التي تتوافر فيها قطعة الأرض..
- المطلقات والأرامل أيضا من الفئات الاجتماعية المستفيدة من منح الأراضي.
- قد لا يتمكن الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة والأيتام من التقدم للاستفادة من الدعم لأن لديهم إعانات أخرى يمكن الإستفادة منها.
- وقد حددت الحكومة أن مساحة الأرض التي ستحصل عليها تبلغ 625 مترًا مربعًا.
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