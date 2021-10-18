استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية 1443 وشروط الاقتراض بالتفصيل

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية 1443 حيث دائمًا ما يقوم المواطن السعودي العميل أو غير العميل في بنك الراجحي بـِ البحث عن كيفية إجراء الاستعلام الإلكتروني وفق الطريقة الصحيحة الخاصة بـِ قرض مَصْرِف الراجحي وذلك باستخدام رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمواطن ومن خلال هذا المقال على موقع ثقفني؛ سوف نقوم بـِ تقديم جميع المعلومات المهمة التي تخص طريقه الاستعلام قروض الراجحي عبر استخدام رقم الهُوِيَّة وحاسبة التمويل الإلكترونية بالتفصيل

معلومات عن مصرف الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من أهم وأكبر البنوك الاستثمارية بالمملكة العربية السُّعُودية والتي تقوم على مساندة الشعب السعودي في تحسين المستوى المعيشي والمالي لهم عبر قديم العديد من خِدْمَات التمويل، ولقد قام البنك بتقديم العديد من الإعانات والمنح والقروض ومن هذه الخِدْمَات التي يقدمها هي خدمة القرض الشخصي، قرض الراجحي للتمويل العقاري وتمويل السيارات وغيرهم، ويُقدم أيضًا العديد من الخِدْمَات الإلكترونية لمواطنين سواء السجيل أو تقديم الطلب أو الاستعلام بـِ استخدام رَقْم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمواطن أو رَقْم الإقامة للمقيم.

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية 1443

قام بنك الراجحي بوضع عدد من الخطوات المهمة لكل من يريد الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهُوِيَّة من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت حيث يجب على المستفيد إتباع هذه الخطوات كي تتم عملية الاستعلام الإلكتروني بنجاح:

الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بـِ الموقع الرسمي بنك الراجحي

رفع صورة واضحة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمواطن السعودي أو رفع صورة من بطاقة الإقامة الخاصة بالمقيم بالمملكة

توضيح آخر مؤهل دراسي حصل عليه والراتب الشهري للمستخدم وتقديم ما يثبت الدخل الشهري الخاص بالمتقدم بالطل وتوضيح المسمى الوظيفي

يجب على المواطن استخدام الحاسبة الإلكترونية (حاسبة التمويل الشخصي) لكي يتمكن من الاطّلاع على نوعية القرض وجميع الأقساط المستحقة لها.

يقوم بنك الراجحي بعرض جميع المعلومات المهمة الخاصة بـِ قرض الراجحي كي يتمكن المواطن من الاستفسار عن جميع أنواع القروض التي يقدمها المصرف.

شروط التقديم على قرض الراجحي 2021

من أهم شروط قَبُول طلب الحصول على قرض من مَصْرِف الراجحي، ما يلي:

لا يقل الدخل الشهري الخاص بالمتقدم بالطلب في حالة إن كان يشغل وظيفة حكومية عن ألفين (2000) ريال سعودي

لا يقل الدخل الشهري الخاص ب المتقاعد عن (1900) ريال سعودي

أن تكون جهة العمل التابع لها مسجلة ومعتمدة في بنك الراجحي

لا يزيد عمر المتقدم بالطلب عن ستون 60 عاما

ولا يزيد عمر المتقدم بالطلب للمتقاعد عن سبعون ( 70) عاما

لا يقل الدخل الشهري الخاص بالمتقدم بالطلب المقيم بالمملكة عن خمسة (5000) آلاف ريال سعودي.

ومن الأوراق والمستندات المطلوبة التي يجب توافرها للتقديم على قرض الراجحي، ما يلي: