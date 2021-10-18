jobs.sa تقديم الجوازات للنساء 1443 شروط التقديم في وظائف الجوازات وخطوات التقديم موقع أبشر

تقديم الجوازات للنساء 1443، زادت عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من قِبل الآلاف من النساء من أجل الاستعلام عن شروط تقديم الجوازات للنساء 1443 والرابط والخطوات اللازمة للتسجيل عبر موقع أبشر الإلكتروني، وذلك حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية عن فتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية الشاغرة في المديرية العامة للجوازات (للنساء) وذلك برتبة جندي، وأكدت الإدارة على أنها ستبدأ في تلقي الطلبات من يوم السبت 10 / 3 / 1443 وحتى يوم الخميس الموافق 15 / 3 / 1443 وذلك بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر – توظيف الإلكترونية على الإنترنت، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل الخاصة بشروط التسجيل والخطوات اللازمة للتسجيل.

تقديم الجوازات للنساء 1443

بعدما قامت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية المتاحة أكدت على أنه يجب أن تتوافر الشروط الأتية في جميع المتقدمات إلى الوظائف، وتتمثل الشروط في:-

يجب أن تكون المتقدمة على الوظائف سعودية الجنسية في المنشأ والأصل (على أن يستثنى من ذلك من نشأت مع والدها خارج البلاد أثناء خدمته للمملكة). كما يجب أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها من شهادات أخرى. أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية المفعول. أن تكون حسنة السير والسلوك، ولم يتم الحكم عليها من قبل في أي قضية مخلة بالأمانة أو الشرف. كما يجب ألا تكون قد طردت من أي وظيفة عسكرية من قبل، وألا تكون قد سبق لها التعيين في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية في المملكة. في حال إن كانت متزوجة فيجب ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

رابط تقديم الجوازات للنساء 1443

بعدما تعرفنا على شروط تقديم الجوازات للنساء 1443 فيمكن لكل من تتوافر بها كافة الشروط السابقة التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة التي أعلنتها الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية كالآتي:-