مناسك العمرة والزيارات إلي بيت الله تعود من جديد بقرار سعودي للزائرين

أعلنت السلطات السعودية يوم السبت الماضي قرار جديد بعد مرور سنة ونصف بشأن أزاله الملصقات من الحرم المكي وعودة مناسك العمرة والزيارات والصلاة في بيت الله الحرام بشكل طبيعي لكل الوافدين والزائرين المحصنين بلقاح فيروس كرونا بأخذ جرعتين وأمرت وزارة الداخلية السعودية بإزالة الملصقات التباعدية بين المصلين فالحرم المكي كما قامت بإلغاء القيود والضريبة المفروضة لهم في الأماكن العامة والمغلقة وأماكن التجمعات والمطاعم ولم تلزهم بلبس الكمامة أو القناع الواقي وهذا أمر أختياري بالنسبة لهم.

السلطات السعودية تصدر قرار جديد للعودة لمناسك العمرة والحج والصلاة لكل الزائرين

خسرت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية عند أنتشار فيرس كرونا اللعين 12 مليار دولار سنوياً من أداء فريضتين الحج والعمرة وأغلقت الحرم المكي نهائي في بداية شهر مارس عام 2020 لسنة 1442 هـ، ثم قامت بإصدار قرار صارم بغلق المسجدي النبوي وعدم أداء أي فريضة به ثم قام خادم الحرمين الشريفين بإعادة فتحه مرة أخري قبل شهر رمضان المباركة في مارس 2020 وأصدر باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل فتحه مرة أخري بثلاث أشهر من غلقه وقام بأمر الحرث المكي بلصق ملصقات تباعدية بالأرض بين المصلين أثناء الصلاة وأنشئت موقع تطبيق أليكتروني ليسهل على الجميع حجز تأشيرات العمرة عبر الجوالات المحمولة وعند التجمعات في أي مصلحة حكومية لتجب أنتشار الأمراض وعادت لفتح للسياح الأجانب تأشيرات دخول لمن أخذ اللقاح المرحلتين في أغسطس الماضي.

إزالة ملصقات التباعد من الحرم المكي واستقبال ضيوف الرحمن للصلاة به

أعلنت السلطات السعودية ووزارة الداخلية عن بدء إزالة الملصقات التباعد الجسدي أو الطواف في الحرم المكي كما قامت باستبدال الحواجز البلاستيكية الموجودة أمام الكعبة واستبدالها بحواجز شريطية وقامت الرئاسة العامة المسئولة عن المسجد النوبي والمسجد الحرام بتغير الهوية البصرية حول الكعبة يوم الأحد هو أول يوم تجتمع به الناس بدون تباعد ويؤدن صلاة الفجر مع التزام بارتداء الكمامة وانطلقت الجملة المشهورة قبل البدء فالصلاة ” استووا وأقيموا صفوفكم وتراصوا ” كما قامت الدولة بتوفير تطبيقين ” أعتمارنا ” أو ” توكلنا ” لحجز مواعيد العمرة وزيارة لبيت الله الحرام والروضة.