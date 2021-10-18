نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 1443 في المقال التالي
الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من الخدمات الرئيسية التي يحتاجها الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية. وتوفر الدولة الكثير من الخدمات الشائعة التي تمثل أهمية كبيرة لدى المقيمين بالمملكة والمواطنون بها وتسهل عليهم القيام بهذه الخدمات بشكل إلكتروني. وفي هذا الموضوع سوف نشرح لكم طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية عبر شبكة الانترنت من الجوال.
الاستعلام عن طلب زيارة عائلية
يمكنك الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من خلال رقم الطلب وذلك من خلال موقع التأشيرات الإلكتروني الرسمي للاستعلام عن زيارة عائلية. ويمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة الاستعلام من جوالك.
- قم بالتوجه إلى موقع التأشيرات من خلال المتصفح على جوالك. بعد ذلك قم بالضغط على خيار الاستعلام عن حالة طلب.
- قم بكتابة رقم الطلب في الخانة الفارغة التي سوف تظهر امامك.
- بعد ذلك سيطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الاقامة قم بكتابة الذي ترغب بة.
- ثم قم بكتابة رمز التحقق الذي سيكون أمامك مكون من ارقام.
- بعد ذلك قم بالضغط على خانة الاستعلام وانتظر ثواني ستظهر لك كافة المعلومات.
شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية
هناك عدة شروط هامة واساسية يلزم توافرها لكي تستطيع طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية وهي:
- يلزم ان تكون الاقامة الخاصة بك سارية وأن تكون مدة سريان الاقامة لا يقل عن ثلاثة أشهر.
- أن يكون جواز السفر الخاص بك ساري أيضا لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- أن يكون طلب الزيارة مقتصر على الأقارب مثل الوالدين والزوجة والأبناء.
- اذا كنت تريد طلب زيارة لابن أو ابنة فيجب ان يكون عمره أكثر من 18 عاما.
- الشرط الخامس أن تقوم بدفع كافة الرسوم المطلوبة منك لتقديم طلب زيارة عائلية.
استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية
- قم بالدخول الى منصة التأشيرات الالكترونية من متصفح الويب.
- قم بالضغط على الأفراد وقم بتحديد طلب زيارة عائلية.
- ثم قم بالنقر على خيار الموافقة والتعهد.
- بعد ذلك يلزم ان تقوم بالتحقق بالهوية من خلال بوابة النفاذ الموحد.
- قم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور وقم بتوضيح الهدف من الزيارة.
- ستظهر لك خانات فارغة ويطلب منك كتابة كافة البيانات المطلوبة.
- بعد كتابة البيانات سيطلب منك كتابة بيانات الزائرين وبعد ذلك قم بالضغط علي حفظ وبذلك سوف يتم عرض الطلب وعليك طباعته ومتابعته.
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