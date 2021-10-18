طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 1443

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من الخدمات الرئيسية التي يحتاجها الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية. وتوفر الدولة الكثير من الخدمات الشائعة التي تمثل أهمية كبيرة لدى المقيمين بالمملكة والمواطنون بها وتسهل عليهم القيام بهذه الخدمات بشكل إلكتروني. وفي هذا الموضوع سوف نشرح لكم طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية عبر شبكة الانترنت من الجوال.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

يمكنك الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من خلال رقم الطلب وذلك من خلال موقع التأشيرات الإلكتروني الرسمي للاستعلام عن زيارة عائلية. ويمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة الاستعلام من جوالك.

قم بالتوجه إلى موقع التأشيرات من خلال المتصفح على جوالك. بعد ذلك قم بالضغط على خيار الاستعلام عن حالة طلب.

قم بكتابة رقم الطلب في الخانة الفارغة التي سوف تظهر امامك.

بعد ذلك سيطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الاقامة قم بكتابة الذي ترغب بة.

ثم قم بكتابة رمز التحقق الذي سيكون أمامك مكون من ارقام.

بعد ذلك قم بالضغط على خانة الاستعلام وانتظر ثواني ستظهر لك كافة المعلومات.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

هناك عدة شروط هامة واساسية يلزم توافرها لكي تستطيع طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية وهي:

يلزم ان تكون الاقامة الخاصة بك سارية وأن تكون مدة سريان الاقامة لا يقل عن ثلاثة أشهر.

أن يكون جواز السفر الخاص بك ساري أيضا لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

أن يكون طلب الزيارة مقتصر على الأقارب مثل الوالدين والزوجة والأبناء.

اذا كنت تريد طلب زيارة لابن أو ابنة فيجب ان يكون عمره أكثر من 18 عاما.

الشرط الخامس أن تقوم بدفع كافة الرسوم المطلوبة منك لتقديم طلب زيارة عائلية.

استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية