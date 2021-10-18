خطوات التسجيل في البنك العربي السعودي أون لاين وشروط التسجيل

خطوات التسجيل في البنك العربي السعودي التي أصبحت أون لاين مما سهل على لكثير التسجيل في البنك للاستفادة من الخدمات والقروض المقدمة لمختلف فئات المواطنين والمواطنات في المملكة، ويعد البنك العربي شركة سعودية مساهمة يقدم جميع الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية للأفراد والشركات عبر فروعه داخل المملكة غير فرع لندن في الخارج، غير تقديم أمكانية تحويل الأموال بين حسابات العملاء بسهولة وكذلك وجود عدد من البطاقات المميزة لكل عميل على حسب ظروفه، ويقدم البنك القروض الشخصية والتمويلات للشركات حيث يمكن معرفة مميزات قروض المتقاعدين البنك العربي والأوراق المطلوبة في المملكة، لذلك يجب التسجيل في البنك لتمتع بالخدمات المقدمة الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلى الفروع للإنهاء الإجراءات وفقا للشروط يضعها البنك، قام البنك بتوسيع نطاق المنتجات والخدمات لتضم مجالات عمل جديدة، وبعد التركيز على التجارة وتمويل المشاريع، باشر البنك دورا قياديا في تمويل المشاريع على نطاق أوسع, بشكل مباشر، أو من خلال المشاركة بقروض تجمع بنكي، لم يتخلف البنك العربي يوماً عن تسديد أية دفعة لأي من عملائه أو شركائه, واحترم جميع التزاماته بغض النظر عن الظروف السياسية والاقتصادية.

خطوات التسجيل في البنك العربي السعودي أون لاين

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك العربي السعودي. الضغط على دخول المستخدم في الصفحة الرئيسة. يتم أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بالبيانات اللازمة. ثم اختيار خدمة عربي أون لاين. تسجيل الدخول إلى حسابك في البنك . اختيار الاشتراك الفوري من قائمة الخدمات المتاحة.

شروط التسجيل في البنك العربي السعودي أون لاين

في حالة لم يكن العميل تم تسجيله قبل ذلك في خدمات البنك الإلكترونية عليه بالضغط على الدخول الفوي للتسجيل.

كتابة البيانات الخاصة بحساب العميل ومنها: إدخال رقم الحساب الخاص بالعميل وإدخال رقم الهوية ورقم بطاقة الصراف والرقم السري لبطاقة الصراف. أما في حال التسجيل المسبق في الخدمة يطلب العميل لتسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام إدخال اسم المستخدم مع تعيين كلمة المرور للحساب.

نسيان كلمة المرور في البنك العربي أون لاين