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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض براتب 2000 ريال بدون كفيل أو ضامن بالتقسيط دون تحويل لراتبك لدى إمكان في المقال التالي
قرض شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية من أهم القروض التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة حيث توفر شركة إمكان التمويل الميسر والتمويل الإضافي لكي يتوافق مع جميع الراغبين في طلب التمويل في المملكة ويصل مبلغ التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي بأقل راتب شهري حيث يحتاج فقط 2 ألف ريال للموافقة على طلب تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي ويتم التقديم الإلكتروني عليه للحصول على تمويل نقدي ميسر بدون كفيل أو ضامن سعودي وبدون تحويل راتبك الشهري بالتقسيط لمدة سنتين على الأكثر عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
المميزات التمويلية المتاحة لدى إمكان مصرف الراجحي
يوجد بعض من المميزات التمويلية الهامة التي جعلت تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي السعودي بالمملكة لديه أقبال مرتفع من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل التأجيري أو التمويل الميسر أو التمويل الإضافي لذلك سوف نوضح للجميع كافة المزايا التمويلية المعلنة كما يلي بالتفصيل:
- قرض براتب 2000 ريال لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل في المملكة العربية السعودية.
- تمويل إمكان الميسر بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع شركة إمكان للتمويل.
- التمويل لا يحتاج إلى موافقة الكفيل غارم سعودي الجنسية.
- يصل مبلغ التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
- الآن التمويل لدى شركة إمكان متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.
- متاح التمويل للعاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة والشركات السعودية الكبري في المملكة.
- قرض بفترة سداد ميسرة بالتقسيط لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة تمويل ثلاثة أشهر.
شروط الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة
- القرض يحتاج توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي للحصول على الموافقة لدى شركة إمكان للتمويل.
- التمويل الميسر يطلب أقل راتب شهري في المملكة يبدأ من ألفين ريال سعودي.
- العمر المناسب للتقديم على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية يبدأ من عشرون عام على الأقل للموافقة على طلب التمويل بالشركة.
- يجب أن يكون المتقدمين سعوديين الجنسية ويمتلكون الهوية الوطنية سارية المفعول.
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