نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 11773.36 نقطة والأكثر ارتفاعا ومواعيد الاكتتاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشر سوق الأسهم السعودية 2021. فقد أغلق اليوم مؤشر سوق الأسهم بالمملكة مرتفعا عند 74.25 نقاط ليغلق عند 11773.36 مستوي من النقاط. وذلك بتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال سعودي. وقد أغلق مؤشر الأسهم الموازية منخفضا 64.96 نقطة ليتم قفله عند 24064.45 مستوي من النقاط. وبلغت كمية الأسهم أكثر من 430 ألف سهم تقاسم فيها 2101 صفقة. وبلغت قيمتهم 38 مليون ريال سعودي.

مؤشر سوق الأسهم السعودية

وفقا لما نشرته النشرة اليومية الافتصادية التابعة لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم بالمملكة العربة السعودية فقد بلغ كم الأسهم المتداولة 218 مليون سهم تقاسمتها حوال 330 ألف صفقة. وقد سجلت فيها حوالي 158 شركة ارتفاعات في قيمتها. وكذلك أغلقت 32 شركة أسهمها علي تراجع.

الشركات الأكثر أرتفاعا والأكثر انخفاضا تبعا لمؤشر الأسهم السعودية

في ظل التغيرات الحادثة داخل سوق الأسهم السعودي كانت أسهم بعض الشركات هي الأكثر أرتفاعا ومنها: شركة بترو رابغ. وشركة مسك. وجبل عمر. وشركة ولاء. ومجموعة الحكير. وكذلك كانت هناك بعض الشركات الأكثر انخفاضا وهي: شركة باتك. وشركة سيسكو. وتنمية. وشركة بوبا العربية. والكيميائية كانت الأكثر انخفاضا في التعاملات. وقد كانت نسب الارتفاع والانخفاض تتراوح ما بين 6.63% و 2.48%.

تفاصيل وضع الشركات المساهمة

كانت أسهم بعض الشركات هي الأكثر نشاطا بالكمية كشركة كيان السعودية. وشركة بترو رابغ. شركة دار الأركان. وشركة أكوا باور. وشركة أرامكو السعودية. وقد كانت بعض الشركات هي الأكثر نشاطا بالقيمة أيضا كشركة أكوا باور. وشركة بترو رابغ. شركة كيان السعودية. أرامكو السعودية. وشركة سيسكو.

مواعيد الاكتتاب في طرح النايفات

تم تحديد يوم الخميس القادم الموافق 21 أكتوبر 2021 لبدأ التسجيل في طلبات الفئات المشاركين والبدا في سجل الأوامر لطرح النايفات للتمويل ويستمر ذلك لمدة 6 أيام فقط لينتهي يوم 28 من نفس الشهر الجاري. أما عن اكتتاب الأفراد فوفقا لنشرة الإصدار فسوف تبدأ يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 ويستمر لمدة يومين فقط لينتهي في نهاية يوم 8 من نفس الشهر. وبعد انتهاء فترة سجل الأوامر سوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع فئات المكتتبين. وسيتم الإعلان عن موعد التخصيص النهائي بحد أقصي يوم السبت نوفمبر وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة بحد أقصي يوم الاثنين نوفمبر 2021.