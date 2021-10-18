نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وطريقة التقديم في المقال التالي

المساعدة المقطوعة رابط الاستعلام وطريقة التقديم. حيث في ظل متابعة حكومة المملكة العربية السعودية للحالات النادية للمواطنين وتقديم ما يضمن حياة كريمة لهم والمساعدة علي تلبية متطلبات الحياة. أعلنت الحكومة عن المساعدة المقطوعة والمقدمة من وزارة التضامن وتقوم بتقديمها إلي جميع المواطنين متي انطبقت عليهم شروط الاستحقاق. كذلك يتم صرف مبلغ الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي شهريا لمساعدة الأفراد علي تلبية المتطلبات. كذلك تقديم المساعدات إلي الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي وهوا برنامج الدعم لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجا ومنهم الأرامل والمطلقات. وكذلك سوف نتعرف الآن علي الشروط اللازمة وطريقة التقديم للحصول علي المساعدة المقطوعة وطريقة الاستعلام عليها بالهوية والسجل المدني. شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة أن يكون المتقدم احد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. كذلك ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد الحد المانع للضمان. إذا كان المتقدم غير متزوج لا يتجاوز الدخل عن ٣٠٠٠ ريال. وإذا كان متزوج لا يتجاوز الدخل عن ٨٦٥٠ ريال. وكذلك ألا يمتك المستفيد أي نشاط تجاري أو رخص تجارية. كذلك عدم وجود أي عمالة مهنية لدي المستفيد. وكذلك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. كذلك ألا يقل عمر المستفيد عن ٣٥عاما. وكذلك أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية. طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية من الرابط hrsd.gov.sa. ثم من القائمة الضغط علي التسجيل في المقطوعة. بعد ذلك أدخال البيانات المطلوبة اسم المستفيد ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد واستكمال باقي البيانات بشكل صحيح. ثم كتابة رقم الهاتف والحصول علي رمز التأكيد وإدخاله في المكان المخصص. بعد ذلك أدخال رقم الحساب البنكي الشخصي لتحويل المقطوعة. ثم في النهائية الضغط علي أيقونة تسجيل. طريقة الاستعلام عن المقطوعة الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية من الرابط hrsd.gov.sa. ثم من القائمة نقوم باختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. ثم نقوم باختيار الاستعلام بالسجل المدني أو رقم الهوية. بعد ذلك أدخال رقم السجل المدني أو رقم الهوية. ثم أدخال رمز التحقق المعروض علي الشاشة. ثم الضغط علي أيقونة عرض ليتم عرض جميع البيانات. الوسوم عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وطريقة التقديم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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