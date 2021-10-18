نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة كلية الملك خالد العسكرية نتائج الترشيح النهائي لحملة الثانوية 2021 ومميزات الكلية في المقال التالي
رابط نتيجة كلية الملك خالد العسكرية الخاصة. أعلان كلية الملك خالد العسكرية عن النتائج النهائية لترشح الطلاب حاملي شهادة الثانوية العامة ونتائج القبول النهائي لهم للعام الدراسي 1443 هجريا. رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية
رابط نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية 2021
أعلنت لجنة القبول بكلية الملك خالد العسكرية عن النتائج النهائية لقبول الطلاب حاملي شهادة الثانوية العامة لبدأ العام الدراسي الجديد 1443 هجرية وأشارت إلي إمكانيه متابعة النتيجة والتعرف عليها بعدما تم رفعها علي الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني (لجنة القبول والتسجيل) علي أن يتم الاستعلام عن النتيجة برقم الطلب الخاص بالطالب المتقدم وكذلك البطاقة القومية له. وبالتأكيد قامت لجنة القبول والتسجيل بتطبيق كافة المعايير والضوابط. بحيث يتم انتقاء المتقدمين بعناية ودقة وتحري توافر معايير القبول المحددة بوزارة الحرس الوطني في إمكانيات الطالب المتقدم.
الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني لجنة القبول والتسجيل
ازدادت نسب البحث عن رابط نتائج القبول النهائي بكلية الملك خالد العسكرية للطلاب حملة شهادة الثانوية العامة. وقد تم تخصيص الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني للإطلاع عن النتيجة النهائية لطلبة الثانوية العامة من خلال رابط نتيجة كلية الملك خالد ويتم الاستعلام عن نتيجة القبول النهائي بكلية الملك خالد العسكرية الخاصة باستخدام كلا من الرقم القومي الطالب ورقم الطلب الخاص بالطالب المتقدم. في الأماكن المخصصة لإدخالهم وبمجرد الضغط علي زر عرض ستظهر لك النتيجة علي الفور.
مميزات الالتحاق بجامعة الملك خالد العسكرية
- تقوم الكلية العسكرية الملك خالد بصرف مكافأة مالية شهريا للطلاب طوال فترات الدراسة وتعادل قيمتها حوالي نصف راتب ملازم درجة أولي.
- تتحمل الكلية العسكرية كافة مصاريف الطالب من مراجع وكراسات تدريبية ونشرات.
- توفر الكلية سكن ملائم للطلاب داخل مباني الكلية وتوفير غرف مؤهلة بالأثاث الضروري لمعيشة الطلاب.
- توفير متطلبات المعيشة للطلاب طوال فترة تواجدهم بكلية الملك خالد العسكرية وتوفير الزي العسكري وكذلك الملابس الرياضية للطالب.
- وتوفير العناية الطبية الشاملة عبر مستوصف الرعاية الأولية وتحمل مصاريف الرعاية وفقا للتعليمات الموضوعة.
- توفير وسائل النقل والتحرك للطلاب وفقا للمهام المكلفين بها.
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