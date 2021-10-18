نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك التنمية الاجتماعية للعاطلين 1443 وأهم مميزاته الكثيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية أو كما يعرف ببنك التسليف يقدم للمواطنين وعملائه العديد من أنواع القروض المختلفة والمتنوعة، تلك التي تتناسب مع ظروف الجميع وأهم ما يميز تلك القروض أنها تتناسب مع أحكام الشريعة الأسلامية، ومن ضمن أنوع القروض المتنوعة قروض مقدمة للعاطلين بالسعودية، كمساعدة من الدولة فى تلبية أحتياجات هؤلاء الأسر ومساعدتهم فى البدأ فى حياتهم العملية، وسوف نوضح لكم الأن شروط القرض وأهم مميزاته وطريقة الحصول عليه.

شروط قرض العاطلين من بنك التنمية الاجتماعية

أوضح بنك التسليف بعض الشروط اللازم الاهتمام بها أثناء المطالبة بقرض العاطلين، من أهم تلك الشروط:

أن يدخل المواطن ضمن فئة الباحثين عن العمل.

أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

إذا كان طالب القرض موظف فى أحدى الجهات الحكومية أو الخاصة يجب ألا يزيد راتبه الشهري عن 20 ألف ريال سعودي.

من أهم الشروط أن يكون طاب القرض لا يتعامل مع أي بنك أخر وغير مقيض بقروض أخرى.

أهم ما تميز به قرض العاطلين فى بنك التسليف

أوضح بنك التسليف أهم مميزات قرض العاطلين الذي دفع بالكثيرين للمطالبه به، ومن أهم تلك الأمتيازات ما يلي:

القرض يعمل على تحقيق أهداف المساعدة للمواطنين فى البدأ فى الأعمال الحرة.

يساعد البنك أصحاب الخبرات والمهارات الحرفية فى البدأ فى أعمالهم الخاصة.

يوفر بنك التسيف لأصحاب المهارات الإبداعية سواء فى المجالات الرياضية أو التقنية أو الترجمة فرصة القروض الميسرة لمساعدتهم فى أعمالهم الخاصة.

وفر بنك التسليف قروض فى مجالات المهن الريفية والأسر المنتجة.

أهم مميزات بنك التنمية الاجتماعية أن القروض المتوفره فيه تتناسب مع احكام الشريعة الأسلامية.

كما يمكن الاستعلام عن القروض وطريقة الحصول علهيا من خلال فروع البنك المتوفره فى جيمع أنحاء المملكة، أو من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك عبر الأنترنت، وأتباع الاجراءات اللازمة للحصول على القرض، ومتابعة الأقساط الخاصة بالقرض أيضاً عبر الموقع.

وبذلك نكون أوضحنا لكم كل التفاصيل الخاصة بقروض بنك التنمية الاجتماعية للعاطلين وأهم مميزاته وشروط الحصول عليه، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما.