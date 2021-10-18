“naw” دعم ريف البرنامج يدعو المزارعين للتسجيل اليوم // للحصول على الدعم www.reef.gov.sa

دعا برنامج ريف السعودي اليوم المزارعين في المملكة العربية السعودية، إلي سرعة التسجيل للحصول على دعم ريف المقرر من الحكومة السعودية، جاء ذالك عبر حساب البرنامج الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكان البرنامج قد أطلق حملة بعنوان “# ريف يدعمك” وقال البرنامج أنه جاهز من اليوم لاستقبال طلبات التسجيل من قبل المواطنين في جميع مدن ومحافظات المملكة، وتمنى البرنامج التوفيق لجميع المزارعين، وكان البرنامج قد خصص رقم موحد للمزارعين للتواصل مع البرنامج والرد على استفساراتهم وهو رقم ” 19930″، والرقم متاح للمواطنين يومياً من الساعة الثامنة صباحاُ حتى الخامسة مساءً.

اليوم الدولي للمرأة الريفية

بمناسبة اليوم العالمي للمرآة الريفية، عملت الحكمة السعودية على تقديم كامل الدعم للمرآة الريفية في المملكة التي تمثل نسبة 40% من الأيدي العاملة في الزراعة في المجتمع السعودي، الذي يتميز بخصائص فريده لا توجد في دول كثيرة حيث أن المرآة في الريف والبدو يد بيد مع الرجل في العمل في مجال الزراعة، ودعم ريف في المملكة للمرآة لتحقيق برنامج الدولة الاستراتيجي 2030 للنهوض بقطاع الزراعة، وتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

طريقة التسجيل للحصول على الدعم

الدخول على رابط www.reef.gov.sa.

قم بإنشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني للبرنامج.

قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ثم أضغط على أيقونة تسجيل.

أنتظر رسالة نصية على جوالك بها رمز التحقق للدخول على المنصة الإلكترونية.

سجل الدخول ثم أكتب رقم الحساب البنكي الشخصي لك وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكترونية.

ثم قم بتحديد البرنامج الذي ترغب في الحصول على الدعم من خلاله بحد أقصة 3 برامج.

ثم أرفق المستندات التي تعزز طلبك وأنتظر نتيجة فحص طلبك عبر رابط البرنامج السابق ذكره.

تسهيلات جديدة يقدمها برنامج دعم ريف

أعلن برنامج ريف عبر حسابه الرسمي عبر موقع تويتر أنه تيسيراً على المزارعين في المملكة، ولتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج تم تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي، للحصول على دعم ريف من 6 الآف ريال سعودي في الشهر إلي 9 الآف ريال من أجل زيادة عدد المستفيدين.

وزارة البيئة والمياه والزراعة تحدد شروط الحصول على الدعم