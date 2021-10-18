نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شراء تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 في المقال التالي
خطوات شراء تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 من ضمن الفاعليات في موسم الرياض فاعلية wwe وهي التي يحرص الكثيرين على حضورها. يبدأ موسم الرياض في 20 أكتوبر الجاري في واجهة الرياض ويضم 7400 فاعلية موزعة على 14 منطقة في الرياض تضم مفاجآت كثيرة حسب ما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الترفيه السعودية.
خطوات شراء تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021
يقدم موسم الرياض عدد من الفاعليات المتميزة ويمكن التسجيل وشراء التذكرة بالخطوات الآتية:
- الدخول إلى موقع موسم الرياض 2021.
- ثم تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور,
- ثم اختر فاعلية المصارعة الحرة .
- اقرأ شروط وأحكام الفاعلية.
- ثم النقر على أيقونة احجز الآن ثم اختر فئة التذكرة وعدد التذاكر.
- تنتقل لخطوة الدفع بالبطاقة الائتمانية أو بالمحفظة الإلكترونية.
- ثم ربط التذكرة مع تطبيق توكلنا حتى تتمكن من دخول الفاعلية.
أسعار تذاكر المصارعة الحرة موسم الرياض
حددت هيئة الترفية أسعار تذاكر المصارعة بداية من 50 ريال حتى 2800 ريال على النحو الآتي :
|الفئة
|سعر التذكرة
|B LEFT
A LEFT
C LEFT
D LEFT
G LEFT
|50 ريال
100 ريال.
100 ريال.
50 ريال.
50 ريال
|A RIGHT
B RIGHT
C RIGHT
|100 ريال.
50 ريال.
100 ريال
|D RIGHT
G RIGHT
E
|50 ريال
|F
VIP
VVIP
ROYAL
BOX
|150 ريال
350 ريال.
900 ريال.
1900 ريال.
2800 ريال
شروط حضور فاعليات موسم الرياض 2021
- يستلزم الحضور شراء التذكرة وهي غير قابلة للإلغاء أو الاسترجاع أو التبديل.
- بشراء التذكرة تمتثل للشروط والأحكام للجهة المنظمة.
- في حالة تأجيل الفاعلية لك الحق في استرداد نقودك أو الاستفادة من الرصيد خلال الموسم.
- لابد من إضافة التذكرة لتطبيق توكلنا .
- يتم تفتيش حامل التذكرة قبل الدخول ومصادرة المواد المحظورة.
- حقائب الظهر ممنوعة.
- المحافظة على الذوق العام.
- كل الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- منع دخول الكاميرات الفوتوغرافية والفيديو للمحترفين.
- يوافق حامل التذكرة بصفته حاملًا للتذكرة على التصوير ونشرها على الإنترنت.
- لا تتحمل الجهة المنظمة مسئولية ضياع المتعلقات الشخصية.
- للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر منه تصرفًا غير لائق من الفاعلية.
- لابد من الحضور باكرًا للفاعلية قبل الموعد بساعة وللجهة المنظمة منع الأشخاص المتأخرين من الدخول.
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