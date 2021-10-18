خطوات شراء تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021 من ضمن الفاعليات في موسم الرياض فاعلية wwe وهي التي يحرص الكثيرين على حضورها. يبدأ موسم الرياض في 20 أكتوبر الجاري في واجهة الرياض ويضم 7400 فاعلية موزعة على 14 منطقة في الرياض تضم مفاجآت كثيرة حسب ما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الترفيه السعودية.

خطوات شراء تذاكر مصارعة موسم الرياض 2021

يقدم موسم الرياض عدد من الفاعليات المتميزة ويمكن التسجيل وشراء التذكرة بالخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع موسم الرياض 2021.

ثم تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور,

ثم اختر فاعلية المصارعة الحرة .

اقرأ شروط وأحكام الفاعلية.

ثم النقر على أيقونة احجز الآن ثم اختر فئة التذكرة وعدد التذاكر.

تنتقل لخطوة الدفع بالبطاقة الائتمانية أو بالمحفظة الإلكترونية.

ثم ربط التذكرة مع تطبيق توكلنا حتى تتمكن من دخول الفاعلية.

أسعار تذاكر المصارعة الحرة موسم الرياض

حددت هيئة الترفية أسعار تذاكر المصارعة بداية من 50 ريال حتى 2800 ريال على النحو الآتي :

الفئة سعر التذكرة B LEFT A LEFT C LEFT D LEFT G LEFT 50 ريال 100 ريال. 100 ريال. 50 ريال. 50 ريال A RIGHT B RIGHT C RIGHT 100 ريال. 50 ريال. 100 ريال D RIGHT G RIGHT E 50 ريال F VIP VVIP ROYAL BOX 150 ريال 350 ريال. 900 ريال. 1900 ريال. 2800 ريال

شروط حضور فاعليات موسم الرياض 2021