بسعر الكاش.. خطوات تقسيط جوال آيفون 13 برو أو iphone 13 pro max من إكسترا

تُوفر شركة إكسترا في المملكة العربية السعودية إمكانية تقسيط جوال آيفون 13 برو أو iphone 13 pro max بسعر الكاش والحصول على باقة شباب 199 من زين مجانًا واشتراك شهرين من OSN، فيما جاء ذلك بعد الإعلان عن هذه النسخة من هواتف شركة أبل الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي، إذ يمكن الحصول على نسخة من هذه الهاتفين على أن يدفع العميل السعر على أقساط شهرية وفي الوقت نفسه دون حساب أي فوائد إضافية، وهو ما يلقى قبولا واهتمامًا لدى كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في امتلاك هذا الهاتف الذكي الذي صدر بمميزات كثيرة.

خطوات تقسيط جوال آيفون 13 برو أو iphone 13 pro max عبر إكسترا

ومن الممكن تقسيط جوال آيفون 13 برو أو iphone 13 pro max عبر إكسترا بسعر الكاش من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى قسم الجوالات في الموقع الإلكتروني لشركة إكسترا. اختيار أي من الهاتفين. استخدام بطاقات ائتمان أي من البنوك المشاركة مع إكسترا. ويمكن تحويل عملية الشراء إلى برنامج أقساط 0% لمدة أقصاها عام، عدا مصرف الراجحي، الذي يكون لمدة 6 أشهر. وعلى العميل الشراء بحد أدنى 3 آلاف و500 ريال سعودي من خلال فاتورة واحدة من أي متجر لإكسترا أو على موقع إكسترا الإلكتروني، ليستفيد من العرض. ويجب على العميل الاتصال بالبنك الذي يشترك في العرض بعد 48 ساعة من تاريخ عملية الشراء وقبل 3 أيام من تاريخ استحقاق كشف الحساب وطلب تحويل المعاملة إلى برنامج أقساط 0%. الرجوع إلى البنك الذي نتعامل معه للحصول على مزيدٍ من التفاصيل. يسري العرض حتى 26 أكتوبر 2021.

ومن الممكن الرجوع إلى رقم إكسترا وهو 920004123 أو 8001240900، للحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بالعرض.

شروط إكسترا لتقسيط الهواتف الجوالة

وحددت شركة إكسترا عددًا من الشروط التي يجب توفرها ليسفيد العميل من العروض التي تطرحها على الجوالات، وهي كالتالي: