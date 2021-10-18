نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الرياض التمويل الشخصي 1443 خدمات مصرفية للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الرياض التمويل الشخصي يستهدف عدد من الفئات في المملكة العربية السعودية ويكون من ضمن الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء، حيث يقوم في هذا الصدد بخدمة كافة العاملين في داخل القطاع الحكومي بالمملكة سواء القطاع المدني أو العسكري بالإضافة إلى القطاع الخاص أيضا، كما يقوم البنك أيضا بخدمة المتقاعدين في أي من المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

بنك الرياض التمويل الشخصي

يمكن الحصول على تمويل شخصي الرياض بدون تحويل راتب، وايضًا تسهيل لقروض بدون كفيل، بعد فتح حساب بنك الرياض أون لاين والدخول على الموقع لمعرفة المزايا المقدمة في خدمات التمويل للأفراد وهي:

يتيح بنك الرياض خدمة التمويل للأفراد التي تحمل عدد من المزايا يكون من أهمها

التوافق التام بين قواعد التمويل بالبنك وأحكام العقيدة الإسلامية

إمكانية حصول العميل على القرض الشخصي المناسب دون اشتراط تحويل راتب العميل إلى البنك

كما يحقق لك البنك فترات طويلة لسداد القرض قد تصل إلى 60 شهر

تمويل بنك الرياض للأفراد متاح حتي مبلغ 300.000 ريال سعودي

رقم بنك الرياض للتمويل

يعمل بنك الرياض في إطار التيسير على عملائه في الاستفسار أو الشكوي والحصول على ما يريد أي منهم من خدمات مصرفية يقوم بها البنك الاتصال على الرقم الخاص بالبنك والذي يتمثل في 2020-124-800 والذي يتمكن من خلاله العميل معرفة إجراءات التمويل الشخصي لبنك الرياض وما يكون من مستندات وأوراق مطلوبة .

القرض المدعوم بنك الرياض

بالإضافة إلى خدمة بنك الرياض للتمويل الأفراد فان للبنك عدد من الخدمات الأخرى يقوم بها بالتنسيق مع صندوق التنمية العقاري، حيث قام البنك في هذا الصدد بالإعلان عن برنامج التمويل السكني المدعوم الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى أساس هامش من الربح التنافسي والذي يمكنك من الحصول على السيولة النقدية التي تحتاج إليها في مقابل رهن العقار المملوك لك .

بنك الرياض تمويل السيارات

كما يعمل أيضا بنك الرياض على عدد من الخدمات الأخرى تدخل في مجال السيارات

يمكنك البنك من امتلاك السيارة التي تحلو لك

كما يمنحك حلول كثيرة عن طريق برامج التمويل التأجيري للسيارات الجديدة والمستعملة

كافة برامج بنك الرياض التمويلية من تمويل شخصي أو للسيارات بالإضافة إلى التمويل التعليمي أيضا الذي يمكن العميل من تقسيط الرسوم المدرسية تتفق مع ما يكون من أحكام للشريعة الإسلامية في هذا الصدد .