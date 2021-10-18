نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات موسم الرياض 2021 وموعد بدايته في المقال التالي

عمر شويل - جدة فعاليات موسم الرياض 2021 وموعد بدايته؛ أيام قليلة ويبدأ موسم الرياض 2021 حيث تستعد المملكة لهذا المهرجان الضخم الذي بدأ من عام 2019، ويضم الموسم هذا العام العديد من الأنشطة المختلفة بين ثقافي وترفيهى ورياضي وسوف تبدأ الأنشطة بافتتاح الموسم يوم 20 أكتوبر هذا العام، وتكون أول حفلة للفنان العالمي بيت بول، والهدف من هذا المهرجان هو تنشيط السياحة وجعل المملكة العربية السعودية بلد سياحية يأتي إليها السياح من كل أنحاء العالم.

فعاليات موسم الرياض 2021

يتم القيام بالعديد من العروض والفعاليات في موسم الرياض حيث أعلن رئيس هيئة الترفيه عن عدد من الفعاليات التي سوف تقام أثناء موسم الرياض منذ بدايته يوم الأربعاء القادم ومنها :

سوف يبدأ الحدث بالمسيرة الضخمة التي سوف يتم إقامتها في أرض المسيرة ثم حفل الفنان العالمي بيت بول 20 أكتوبر 2021.

وتبدأ في اليوم التالي تبدأ فعاليات بوليفارد 21 أكتوبر ثم فعالية WWE.

وفي يوم 22 أكتوبر ستكون فعالية واجهة الرياض ثم عرض كريستال ميز.

أما يوم 23 أكتوبر يتم افتتاح منطقة كوبات فيلد والتي تشمل العديد من العروض والفعاليات المرتبطة بالحروب القتال.

وتنطلق فعالية المربع 24 أكتوبر 2021.

ثم فعالية التجربة التي يتم استخدام المسامير فيها وتكون يوم 25 أكتوبر.

وتنطلق ونتر ووندرلاند يوم 26 أكتوبر 2021 ثم مسرحية سلام مربع.

ويتم انطلاق رياض سفاري يوم 27 أكتوبر ثم ذا تشامبيون أوف ماجيك.

ويليه الأوركسترا المصرية يوم 28 أكتوبر 2021. ثم حفلة يقوم بإحيائها جورج وسوف ووائل جسار .

ويبدأ سيرك دو سوليه ميسي العاشر 29 أكتوبر 2021.

وتبدأ بطولة كأس موسم الرياض للصقور يوم 10 نوفمبر وتستمر حتى 17 نوفمبر 2021.

بداية مُوسم الرياض 2021

قامت هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل شيخ بالرياض بالإعلان عن موعد بداية موسم الرياض 2021، سوف يتم إقامته يوم 20 أكتوبر 2021 بشعار تخيل أكثر، وسوف يضم المهرجان العديد من الفعاليات والعروض المختلفة التي تتنوع بين رياضية وغنائية وثقافية وغيرها، وسيكون الموسم هذا العام مبهر لكل العالم لما فيه من عروض ومفاجآت لم يتم الإعلان عنها إلى الآن.

وبهذا نكون وضحنا لكم في نهاية هذا المقال أهم فَعاليات موسم الرياض 2021 وأيضاً تعرفنا على موعد بداية موسم الرياض لعام 2021.