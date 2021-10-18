قرض بدون ضامن ولا رسوم البنك الأهلي السعودي الأفضل لجميع القطاعات والمتقاعدين

قرض بدون ضامن ولا رسوم البنك الأهلي السعودي تحت مسمى التمويل الجديد بمميزات كثيرة تشمل السعوديين والوافدين جميع القطاعات مضافاً إليهم المتقاعدين حتى عمر 75 سنة، ومن المعروف عن البنك الأهلي أنه يقدم أفضل المنتجات التمويلية بصورة سهلة ومبسطة بحيث يضم معظم الفئات، وذلك تضامناً مع الخطة الاستراتيجية في التطوير والتحول الرقمي الذي يعمل به البنك بأعلى تقنية تتميز في السرعة وإنجاز المعاملات وأنت في مكانك، يهدف الأهلي السعودي إلى تقديم المساعدات في صورة قروض شخصية ميسرة السداد لا تقل الفترة عن خمس سنوات مرنة في الأقساط لكي تكون تناسب دخل العميل، وفي المقابل يتم احتساب الالتزامات الشهرية من أجل عدم التعثر في السداد والحفاظ على السجل الائتماني جيد.

شروط الحصول على قرض بدون ضامن ولا رسوم البنك الأهلي السعودي

يحدد البنك بعض المعايير من أجل الحصول على قرض بدون ضامن ميسر جداً في السداد في حالة توافر الضوابط التالية:-

لا يقل الراتب عن 3.000 للسعوديين و 4.000 ريال للوافدين.

عمر العميل لا يقل عن 18 سنة للسعوديين و22 سنة للمقيمين وحتى 60 عام عند نهاية السداد للكل عدا المتقاعدين متاح لهم حتى 75 سنة.

تحويل الراتب عبر نظام سريع.

فترة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للسعوديين العاملين بالشركات الكبرى والوافدين في القطاع الحكومي والشركات الكبرى أيضاً، ولا تقل عن سنة لجميع الموظفين في القطاع الخاص.

مميزات التمويل الجديد من البنك الأهلي السعودي

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت.

تمويل بدون كفيل لكافة الجهات حتى الغير مدرجة.

تأمين مجاني أي الإعفاء من السداد في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله.

قرض بدون ضامن يشمل جميع القطاعات سعوديين ووافدين.

فترة السداد حتى 5 سنوات.

قرض بدون رسوم يبدأ من 5.000 ريال ويصل إلى 1.500.000 ريال.

متاح تمويل المتقاعدين.

طريقة تقديم طلب قرض بدون ضامن البنك الأهلي السعودي

عبر الموقع الإلكتروني للبنك www.alahli.com/ar-sa من خلال تعبئة نموذج الطلب، أو يمكنك الاتصال على رقم البنك الأهلي السعودي على 8002441005 سوف يرد عليك فريق خدمة العملاء للرد على الاستفسارات وتقديم المساعدة.