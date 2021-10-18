أسرع قرض من تسهيل 30 ألف ريال بدون ضمان ويناسب جميع الفئات بالمملكة

تمويل شخصي يصل إلي 30 ألف ريال سعودي بدون ضمان من شركة اكسترا بالسعودية، حيث يقدم افضل التمويلات من برنامج تسهيل وهو برنامج مرابحة مقدم من شركة اكسترا لجميع المواطنين السعوديين والمقيم والمتقاعد والعسكري، حيث تقدم تمويل شخصي يبدأ من 4000 ريال سعودي ويصل إلى 30 ألف ريال سعودي بدون تحويل الراتب وبشروط مسيرة وتسهيلات في سداد الأقساط تصل إلي 24 شهرا، فقد تسعي دائما البنوك بمساعدة المواطنين وتوفير لهم افضل الخدمات التمويلية لتلبية احتياجاتهم وبدأ في عمل مشروع خاص بهم، كما يكون التمويل يشمل الكثير من المزايا وهو تمويل لا يتعارض مع أحكام وقوانين الشريعة الإسلامية، ولذلك نوضح لكم مزايا التمويل والشروط المسيرة للحصول علي التمويل من برنامج تسهيل اكسترا.

مزايا التمويل الشخصي بدون ضمان من شركة اكسترا بالسعودية

يقدم هذا التمويل من شركة اكسترا السعودية ويصل إلي 30 ألف ريال سعودي بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات، حيث توفر الشركة تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتاح التمويل لجميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، حيث أن شركة اكسترا هي احد الشريكات التي تقدم عروض تمويلية من برنامج تسهيل وهو برنامج مرابحة يمكن جميع المواطنين السعوديين والمقيمين والعاملين في القطاع الحكومي والخاص الحصول علي قروض اكسترا المختلفة، ويتم الموافقة علي التمويل في اسرع وقت خلال 24 ساعة بعد التقديم بدون إجراءات معقدة وتوفر لك هامش ربح منخفض لجميع العملاء، وهو اسرع تمويل شخصي بأقساط تصل إلي سنتين ويتم جدولة الأقساط بلي ذلك المدة تناسب مع الراتب الشهري الخاص بك.

الشروط اللازمة للحصول علي التمويل الشخصي من برنامج تسهيل اكسترا