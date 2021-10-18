نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية والرسوم و ما هي أقسام الاختبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار القدرة المعرفية الذي يشغل بال كافة العاملين في شتى أنحاء البلاد، يعرف على أنه اختبار تقوم بعقده هيئة تقويم التعليم والتدريب بهدف التعرف على مدى نجاح الموظف الذي يتم اختباره في القيام بأداء المهام التي توكل اليه، و في هذا الاختبار يتم تحديد مستوى القدرة العامة له بالإضافة الى عدة معايير أخرى، تكون هي الفاصل في المفاضلة بين عاملين يتنافسان على ترقية في أي وزارة من الوزارات العاملة في المملكة ، ومنها على سبيل المثال: وزارة الموارد البشرية، وزارة العدل، فيما عدا وزارتين فقط لا يطبق فيهما هذا الاختبار و هما : وزارة التعليم و وزارة الصحة، علما بأن هناك فئات محددة أيضا تخضع لهذا الاختبار دون غيرها و التي نكشفها لكم من خلال المقال التالي مع كيفية التسجيل للاختبار و الرسوم التي يتم تسديدها .

خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية والرسوم و ما هي أقسام الاختبار

وقبل أن نتحدث عن تفاصيل الاختبار، نتحدث عن الفئات التي يستهدفها الاختبار وتحديدا هما: الموظفون الذين يرغبون في العمل بالوظائف الإدارية على بند التعيين الجديد، أو الموظفون الذين يتنافسون على الترقيات في داخل الوزارات التي سبق الإشارة إليها، حيث يتم استخدام الامتحان كعامل أساسي في منظومة معايير المفاضلة.

ما هي المواعيد المقرر أن ينعقد فيها اختبار القدرة المعرفية؟

و قد كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد اجراء امتحان القدرة المعرفية، خاصة و أنه يتم عقد هذا الاختبار

مرة واحدة في العام، مع العلم بأن المرة الواحدة قد تستمر الى عدة فترات، يتم نشرها بشكل تلقائي على الموقع

الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم.

ما هي عدد المرات التي يحق للموظف التقدم لإجراء الاختبار؟

كما أشارت الهيئة إلى أن الموظف يحق له دخول الاختبار عدد من المرات تقدر بحوالي سبع مرات ، خلال ثلاث

سنوات فقط، أما في حالة التقدم لإجراء الاختبار الثامن ، يشترط أن يكون قد مر ثلاث سنوات منذ إجراء أول

اختبار للموظف.

يجب العلم بأن القائمين على الاختبار، يمكنهم حصر عدد مرات التسجيل للأشخاص الذين لم يسبق لهم التسجيل

والتقدم من قبل لإجراء الاختبار.

ما هي مدة صلاحية الاختبار؟

أعلنت الهيئة المسؤولة عن اختبار القدرات والقياس، أن صلاحية نتيجة الاختبار تكون خمس سنوات من تاريخ صدور النتيجة.

ما هي الأقسام التي يتم الامتحان فيها ؟

هناك عدة أقسام يمكن فيها إجراء الاختبار و هي كالتالي :

قسم القدرة اللفظية: وهو يركز على تحديد مدى امتلاك الشخص المتقدم لمهارات اللغة والتي تساعده

في فهم وتركيب وتوظيف الكلمات بطريقة مناسبة.

القدرة الكمية: وهو يركز على معالجة المعلومات سواء الكمية أو الحسابية، علما بأن امتحان القدرة المعرفية لا يحتوي على مسائل تخصصية ، بل يضم بعض من المسائل البسيطة التي نجدها في الحياة اليومية.

قسم القدرة الاستدلالية: وهو يركز على قياس قدرة توظيف التفكير الاستدلالي المنطقي لدى المتقدم، عبر

توظيف قواعد الاستدلال الاستنباطي على قواعد البيانات.

القدرة المكانية: وهو يركز على التكيف البصري، عبر استخدام كلا من الصور والأشكال الهندسية، وقدرة

الشخص على تحديد الرسومات والأشكال الثنائية.

و الآن هيا بنا نتعرف على خطوات التسجيل لإجراء اختبار القدرة المعرفية ، و هي كالتالي :

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس.

سجل الدخول إلى ملف المستفيد

يتم كتابة جميع البيانات المطلوب إدخالها ، مثل: رقم السجل المدني للمستفيد، وكلمة المرور، وفي حالة عدم وجود حساب للشخص على منصة قياس ، يجب إنشاء حساب على الفور عبر الضغط على أيقونة (سجل الآن).

سوف يظهر الملف الشخصي للمستفيد والذي يحتوي على عدة أمور، منها : الاختبارات المسجلة، والمقدمة مسبقا، نماذج سابقة، الاختبارات المتاحة.

يتم الضغط على أيقونة ” الاختبارات المتاحة ” .

يجب البحث بعد ذلك عن الاختبارات الورقية أو الاختبارات المحوسبة.

عند اختيار المستفيد أن يقوم بالتسجيل في الاختبار المحوسب، سوف يجد قائمة الشروط التي يجب قراءتها جيدا.

يجب اختيار مكان عقد الاختبار ،و يمكن ان يختار المستفيد ثلاثة أماكن .

يتم تحديد اليوم و ما هو وقت الاختبار المناسب للمستفيد من المواعيد الظاهرة على الشاشة .

يجب الضغط بعدها على أيقونة “موافق “.

بعدها يقوم المستفيد بالضغط على أيقونة ” المتابعة ” لتجد أيقونة” دفع المقابل المالي” .

هل يمكن التعديل أو الحذف على طلب التسجيل لإحراء الاختبار؟

نعم يمكن للمستفيد أن يقوم بالتعديل أو الحذف على الطلب الخاص به، وللعلم فإنه يستمر حتى 72 ساعة قبل الامتحان.

أما عن رسوم الاختبار وكيفية سدادها ، فهي كالتالي :

200 ريال سعودي في حالة التسجيل المبكر.

أو 250 ريال سعودي في حالة التسجيل المتأخر.

علما بأن الرسوم يمكن تسديدها من خلال فواتير سداد، أو عبر البطاقات الائتمانية