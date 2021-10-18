نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم أدوات منزلية وأجدد العروض الأسبوعية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم أدوات منزلية هي عبارة عن مجموعة من الخصومات على الأدوات المنزلية التي لا يمكن الاستغناء عنها وقد وفر المتجر الكثير من الخصومات من بينها عروض العثيم للجوالات وهي المنافسة لأحدث عروض بنده جوالات كما أن المتجر وفر من خلال الموقع الإلكتروني عروض العثيم للإلكترونيات اليوم أو الأجهزة الكهربائية المختلفة بخصم مميز، لهذا سنوفر لكم أحدث عروض العثيم أدوات منزلية كما وفرنا لكم من قبل عروض بنده إلكترونيات بالكامل.

عروض العثيم أدوات منزلية

هناك الكثير من الأدوات المنزلية التي يتم تقديم تخفيضات مميزة عليها من خلال عروض العثيم أدوات منزلية من بينها:

عرض خاص على قدر الضغط سواء حجم سبعة لتر أو تسعة لتر، فيمكن الحصول على الأول بسعر 114 ريال سعودي، بينما الثاني يمكن الحصول عليه بسعر 119 ريال سعودي.

كما أن هناك قدر الضغط ولكن بحجم أكبر يصل إلى 11 لتر يمكن الحصول عليه فيما يقرب 139 ريال سعودي.

وفر المتجر أيضًا خصومات وعروض على المقلاة، فيمكن الحصول على حجم 30 سم بسعر 40 ريال سعودي أما حجم 22 سم فيمكن الحصول عليه بسعر 29 ريال سعودي.

وهناك خصم آخر على مجموعة رويال فورد للأواني، وعددها 8 قطع تقريبًا، ويمكن الحصول عليها بسعر 179 ريال سعودي.

ويمكن الحصول على كاسات الشاي المميزة من لومينارك وعددها ستة بسعر 27 ريال سعودي.

كما يمكن الحصول على صينية فرن مصنوعة من خلال هوم ميكا وعددها ثلاثة، بسعر يصل إلى 58 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية

أما عن العروض لهذا الأسبوع فهي تشمل العروض التالية:

عروض العثيم للجوالات

وهناك أيضًا خصومات مميزة على الجوالات الذكية بأسعار وإمكانيات رائعة من هايبر العثيم فيمكن الحصول عليه بالأسعار التالية:

الحصول على جوال سامسونج ايه 51 بمساحة ذاكرة تصل إلى 128 جيجا بايت، فيمكن الحصول عليه بسعر 985 ريال سعودي فقط، بينما الحصول على جوال تكنو كيه ايه 7 بسعة التخزين التي تصل إلى 128 جيجا بايت، يبلغ سعره حوالي 579 ريال سعودي.

كما أن هناك جوال ايفون 12 برو ماكس بمساحة تخزين 128 جيجا بايت يمكن الحصول عليه في العروض بسعر 4245 ريال سعودي فقط.