نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان السعودية عن تخفيف جميع الإجراءات الاحترازية والتعايش مع الحياة الطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان السعودية عن تخفيف جميع الإجراءات الاحترازية، فلا شك في أننا جميعًا قد عانينا مر الأمرين لعامين متتالين من إصابات، وتفشي لفيروس كورونا، حيث بلغ عدد مصابين فيروس كورونا حتي الآن بالوطن العربي فقط ٧.٨٣٨.٣٠٤ حالة إصابة بالفيروس، علي الرغم من ذلك ضربت المملكه العربيه السعودية أفضل مثالا على أهمية إلزام الحظر الشامل لمواجهة مصدر كورونا ومضاعفاته، بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، ومن ثم قررت تطبيق هذه الاجراءات التي لابد من تنفيذها بكافة أنواع السبل اللازمة على جميع المواطنين ، من أجل تخفيف عواقب كورونا في جميع الأوقات، ليس يومين بل ١٥ يومًا حظر ولمدة٢٤ ساعة، إلى أن تم إعلان وكالة الانباء السعودية مؤخرًا عن الإجراءات الاحترازية، وحتى يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بها وفي المسجد الحرام أيضًا، فقد أعلنت عن موعد رفع قيود احترازية والتعايش مع الحياة الطبيعية ابتداء من فجر يوم الأربعاء الموافق ١٣ من أكتوبر والاستمرار إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢١ من يونيو القادم، ومن ثم التخفيف النهائي التدريجي في السعودية، مما يعني بداية فتح حركة الطيران مع عدم منع الطرق الوقائية المطبقة.

اعلان المملكة العربية السعودية عن تخفيف ما يسمى بالقيود الاحترازية حظر التجوال بعد كورونا وإعلان الرفع النهائي بمكه في ٢١ يونيو٢٠٢٢

جاء اعلان أو منشور في رسالة أصدرت عن الوكالة الإخبارية السعودية في المملكة منذ يومين وأكثر، حيث تقرر بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا العمل على تخفيف جميع قيود حظر التجوال بداخل أراضي المملكة السعودية وقررت أيضًا الحكومة السعودية تخفيف الاجراءات في المسجد الحرام بجميع الوسائل وفي جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، وقد جاء إعلان ذلك اعتباراً في يوم الأربعاء ١٣ اكتوبر ٢٠٢١ والذي قد فرض من قبل حكومة المملكة العربية السعودية منذ تفشي وباء فيروس كورونا، وأوضحت عن تباشر اجراءات الرفع الاحترازية بحسب مكة المكرمة والمدينة بدءًا من ٢١ يونيو المقبل أو حزيران، وقد قررت أًيضًا الداخلية والوكالة السعودية للأنباء بأنه سوف يتم تخفيف الاحترازات بالمملكة العربية السعودية وفي المسجد الحرام أو المسجد النبوي أيضًا مشيرة إلى ثلاث خطوات قد ذكرت، إلى أن يتواجد تخفيف تدريجي بدءًا من ساعة إعلان تخفيف الحظر١٣ اكتوبر، الي التخفيف الكلي بدءًا من ٢١ يونيو حيث يتم التمكن من السيطرة على فيروس كورونا ومعرفة أبعاده في المملكة السعودية نسبة إلى وكالة الأنباء في حسابها على تويتر بموقع الوزارة.

خطوات تخفيف جميع الإجراءات والحظر بالمملكه السعودية منذ أكثر من يومين لتفتشي فيروس كورونا المستجد

الخطوة الأولي من أجل تخفيف جميع الإجراءات الاحترازية

منذ أكثر من يومين بدأ تخفيف وتقليص الإجراءات الاحترازية للتجول الشامل من ٢٤ ساعة ليصبح منذ الثلاثاء ما بين الثالثة عصرًا والسادسة من صباح اليوم التالي ،وكذلك يجوز السماح بالسفر ما بين المناطق وكذلك ممارسة الأنشطة التجارية الجزئية، وأيضًا المولات التجارية.

الخطوة الثانية

سوف تبدأ من ٣١ مايو ايار ليكون حق التنقل متاح لجميع المقيمين من بين السادسة صباحا إلي الثامنة مساءًا، ليبدأ تنفيذ هذه الخطوة من ٣١ مايو المقبل أو ايار ،وكذلك تستأنف الرحلات الجوية الداخلية مع إستمرار حظر الرحلات الجوية الدولية لضمان القضاء على تفشي فيروس كورونا، تخفيف للإجراءات الاحترازية، كما سوف يجوز أيضًا بالسماح بتواجد أقل من ٥٠ شخص في تجمعات أو اجتماعات بالعمل في القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن حظر أي اجتماعات ونشاطات تضم أكثر من ٥٠ شخصٍا يجتمعوا بمكان مغلق،. مع الحفاظ علي وضع الكمامة في الأماكن المغلقة والإلتزام والتشديد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي.

الخطوة الثالثه لتخفيف الإجراءات الاحترازية

من يومين وأكثر قد قررت تغيير وقت الحظر ليكون اعتبارا من الساعة الثالثة عصرًا حتي الساعة السادسة صباحًا لليوم التالي وقررت أيضًا أنه سيتم استمراره لمدة يومين تدريجيًا إلى أن يصل إلى ٢٠ يونيو، وكذلك قد صرحت المرحلة علي عدة إجراءات شملت سمات محددة لهذه الخطوة، حيث أهم ما جاء من قرارات من أجل تخفيف القيود الاحترازية للمملكه نهائياً هو أن يُسمح بالصلاة لكل المصلين في المسجد، مع الالتزام بإرتداء الكمامة وكذلك يتم التنسيق المسبق بإستخدام application اعتمرنا أو توكلنا لتحديد مواعيد الحضور للصلاة بأعداد كاملة، وذلك بناءًا علي الطاقة الاستيعابية للمسجد، كما يسمح بالصلاة بكامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع الإلتزام لكافة الحاضرين بضرورة إرتداء الماسك أثناء الصلاة مراعاة لتخفيف وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، مع إلغاء مسافات التباعد، والسماح باستغلال كامل طاقتنا الإستيعابية في الاماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم والسينمات والمسارح.، وأيضًا السماح بإقامة الاحتفالات والقاعات الأفراح و غيرها بدون قيود في أعداد الحاضرين باستخدام السلوكيات الصحية وإرتداء الكمامات من جراء تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنفيذ لتلك الإجراءات الاحترازية ،اليوم يجب حصول المقيمين بالسعودية على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا، لضمان السيطرة على توسع كورونا المستجد أو كوفيد مجددًا داخل المملكة السعودية وأيضًا الرياض مع تخفيف العواقب في السعودية.

وفي النهاية أود اليوم أن أنبه سيادتكم على ضرورة اتخاذ إجراءات بارتداء الكمامة في كافة الأماكن المغلقة في السعودية، لحمايتك ولحماية الجميع من الناحية الصحية للحد من انتشار الفيروس بشكل كامل، مع محافظة الحكومة على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المفروضة مع توفير الطاقة الاستيعابية وفق قرار الخطة المختصة، والتدابير التي من شأنها الحفاظ على صحتكم وصحة من حولكم في ضوء تطبيقها بفضل عمل التوجيهات الحكومية، حمانا الله تعالي من الوباء و الداء.