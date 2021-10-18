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عمر شويل - جدة أهم فعاليات موسم الرياض أكتوبر 2021 ، موسم الرياض هو من أهم البرامج الترفيهية العالمية والذي يبدأ بمسيرة تعتبر الأولى من نوعها إقليمياً وتتضمن حفل الفنان العالمي بيت بول، ويتضمن هذا الموسم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، ويقام بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويأتي هذا الموسم تطبيقًا لأحد برامج رؤية المملكة 2030 والتي من أهمها برنامج جودة الحياة، والتي تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى واجهة سياحية لجلب السائحين إليها.

موعد موسم الرياض الثاني بمدينة الرياض 2021

لقد تم انطلاق موسم الرياض الأول في 2019 حتي يبدأ انطلاق الموسم الثاني في 20 أكتوبر 2021 وينتهي في 31 مارس 2022، بعد أن توقف الموسم لمدة عام في 2020 بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أهم فعاليات موسم الرياض أكتوبر2021

مسيرة افتتاح الموسم الضخمة وحفلة عالمية للفنان بيت بول يوم 20 أكتوبر 2021.

انطلاق بوليفارد وفعالية WWE المصارعة المحترفين يوم 21 أكتوبر 2021.

تبدأ في اليوم التالي فعالية واجهة الرياض وذا هاوس اوف تالنت وعرض كريستال ميز يوم 22 أكتوبر 2021.

انطلاق كومبات فيلد يوم 23 أكتوبر 2021.

تنطلق فعالية المربع يوم 24 أكتوبر 2021.

وتأتي في اليوم التالي فعالية التجربة والتي يتم استخدام المسامير فيها يوم 25 أكتوبر 2021.

وتأتي مسرحية سلام مربع وفعاليات ونتر وندر لاند يوم 26 أكتوبر 2021.

ويبدأ انطلاق رياض سفاري وذا شامبيون أوف ماجيك يوم 27 أكتوبر 2021.

حفلة الفنان وائل جسار وجورج وسوف وكذلك الأوركسترا المصرية يوم 28 أكتوبر 2021.

وتبدأ فعاليات سيرك دو يوليه ميسي يوم 29 أكتوبر 2021.

وقد قام معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ، بالإعلان عن موعد بداية مسيرة موسم الرياض 2021 عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً « أهلاً وسهلاً بكم في مسيرة افتتاح موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر نعيش ليلة تتعدى الخيال ومعها أول حفلة عالمية من pitbull ».

هذا وتتشهد فعاليات موسم الرياض العديد من التنوع مابين برامج للألعاب ومساحات للتسوق والمشي وفعاليات رياضية وموسيقية ورياض سفاري والعديد من الخيارات للمطاعم والمقاهي، وغيرها من الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تضيف جو من الرفاهية والبهجة وإظهار الجانب الترفيهي بشكل لائق لمدينة الرياض لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين والسائحين.