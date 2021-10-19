حجز تذاكر مهرجان الألعاب الإلكترونية بموسم الرياض الجديد عام 1443، فقد تم الإعلان عن قرب افتتاح الحفل الخاص بموسم الرياض يوم 20 أكتوبر من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يشهد الحفل توافر كوكبة ضخمة من الألعاب والفعاليات والمنتديات الثقافية المتميزة، مما يدل علي أن المهرجان سوف يكون من أكبر وأهم المهرجانات الترفيهية داخل مدينة الرياض، وقد أشار وزير الترفيه السيد تركي ال الشيخ بأن موسم الرياض يضم ما يقرب من 7500 فاعلية بعدد 14 منطقة بالرياض، من أجل العمل علي تشجيع وتحسين السياحة الداخلية والخارجية، ويعتبر مهرجان للألعاب الإلكترونية من الأمور الهامة لدي البعض، لذا سنوفر لهم رابط حجز تذاكر الألعاب الإلكترونية وأسعار الشراء الخاصة بها.

حجز تذاكر مهرجان الألعاب الإلكترونية بموسم الرياض 1443

يستطيع جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية التعرف علي تفاصيل موسم الرياض الجديد، والاتجاه الي حجز التذاكر الخاصة بكل فاعلية وفق رغبة كل فرد علي حده من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بموسم الرياض، وسوف نوضح لكم طريقة حجز تذاكر مهرجان الألعاب الإلكترونية:

يجب علي كل شخص أن يقوم بالدخول علي موقع موسم الرياض التالي: riyadhseason.sa.

يختار كل فرد الفعالية التي يرغب بالمشاركة بها من خلال قائمة الفعاليات العامة التي يتم عرضها بالموقع.

وفق اختيار الفعالية الخاصة به، يوجد بعض الشروط التي يجب الموافقة عليها من أجل المشاركة بها.

يتم عرض سعر التذكرة ثم الضغط علي حجز التذكرة.

يتم تسجيل البريد الإلكتروني، وتحديد قيمة التذكرة والعدد الخاص بكل فرد، ثم تحديد وسيلة الدفع، ثم الضغط على إتمام عملية الدفع بشكل إلكتروني.

يمكن طباعة التذكرة والاحتفاظ بها من خلال البريد الإلكتروني والذهاب بها خلال وقت الفاعلية.

أسعار التذاكر الخاصة بمهرجان الألعاب الإلكترونية

عرض الموقع الإلكتروني لموسم الرياض بعض الأسعار الخاصة بالتذاكر، حيث تبلغ قيمة تذكرة الخاصة بالدخول 400 ريال سعودي لمدة أربعة أيام، كما تبلغ قيمة التذكرة الخاصة من أجل الدخول لمدة 5 أيام 800 ريال سعودي، فيما وصل سعر تذكرة اليوم الواحد الي مبلغ 200 ريال سعودي، علماً بأن التذكرة التي يتم حجزها لا يمكن استردادها مرة أخري.