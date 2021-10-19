5000 ريال لجميع المواطنين السعودين بدون تحويل راتب وبدون كفيل

يبحث الكثير من المواطنين عن افضل القروض الشخصية التي تقدم بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت الكثير من البنوك بتوفير كامل الخدمات التمويلية للمواطنين التي تساعدهم علي المعيشة ويستطيعون من خلالها تلبي احتياجاتهم وفتح مشاريع صغيرة أو سداد ديون وبأسهل الشروط، فمن ضمن هذه الشركات، تمويل سلفة الإلكتروني التي تعدم من اهم المنصات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية التي تقدم افضل سلفة مالية بأبسط الشروط، ويسهل علي المواطن الحصول عليها، فقد تقدم منصة سلفة تمويل بقيمة 5000 ريال سعودي بتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، فقد يرغب الكثير من المواطنين في الحصول علي التمويل المقدم من خلال منصة سلفة ولاكن لا بد من التعرف أولا علي الشروط التي قامت المنصة بوضعها والتي يلزم علي العميل توافر جميع هذه الشروط، كما أننا سوف نوضح كيفية التقديم علي منصة سلفة الإلكتروني بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

تعرف علي احكام الحصول علي تمويل سلفة الإلكتروني

وضعت منصة سلفة عدة شروط عند إعلانها لي التمويل الشخصي ولا بد أن تتوفر لدي كل مواطن يرغب في التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة بقيمة 5000 ريال سعودي، حيث أوضحة منصة سلفة انه لا بد علي العميل المتقدم علي التمويل ان يكون علي عمل موثوق سواء أن كان موظف حكومي أو موظف من احد الشركات الكبري المعتمدة، حيث قامت بمنصة سلفة بتحديد انه لا بد علي العميل المتقدم أن لا يزيد عمره عن ثمانية عشر عام ولا يتعدي عمره عن الستون عام، ومتاح التمويل للعميل التي لا ينقص راتبة الشهري عن 4000 ريال سعودي، يجب أن تكون مدة خدمة العمل لا تنقص عن ثلاثة اشهر في حالة ان كان العميل المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي، ولا ينقص خدمة العمل عن ستة اشهر في حالة أن كان العميل يعمل بأحد الجهات الخاصة.

طريقة التقديم: