تمويل الزاج من بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 60 ألف ريال

يقدم بنك التنمية الاجتماعية افضل تمويل شخصي للشباب القابلين علي الزواج وبأفضل قيمة مالية تصل إلي 60 ألف ريال سعودي وبأفضل فترة سداد تصل إلي خمس سنوات من بعد الحصول علي التمويل الشخصي، حيث يقدم التمويل بأفضل ميزة وهي انه يتفق مع احكام الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح من خلال مقالنا هذا الشروط التي لا بد أن تتوفر لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي.

احكام الحصول علي تمويل الزاج المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

يشترط أن يكون المواطن سعودي الجنسية. يجب أن لا يقل عمر العميل عن خمسة وعشرون عام. يلزم أن لا يزيد عمر العميل المتقدم عن خمسة وخمسون عام. يشترط بنك التنمية الاجتماعية أن لا يزيد الراتب الشهري للعميل المتقدم عن ثلاثة ألاف ريال سعودي. متاح تمويل الزواج للمواطن في حالة أن كان الزواج لأول مرة أو في حالة أن كان المواطن طلق زوجة أو توفت زوجته ولا بد أن تكون الزوجة سعودي الجنسية. لا بد أن يكون عقد الزواج مصدق عليه بشكل رسمي من المحكمة المختصة. يلزم أن يكون قد مرر علي عقد الزواج اكثر من عامين من التاريخ الهجري.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي

يستطيع العميل الراغب في الحصول علي التمويل الشخصي التقديم من خلال الإنترنت بكل سهولة، فقد يوفر بنك التنمية الاجتماعية رابط التقديم والتي سوف نوضح كيفية التقديم علي التمويل الشخصي.

عليك الدخول علي الموقع الرسمي التباع لبنك التنمية الاجتماعية. قم بالضغط علي اختيار التمويلات الشخصية واختيار نوع التمويل التي ترغب في الحصول عليه، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من التمويلات الشخصية المتنوعة التي يحتاجها المواطنون. ثم قم بإدخال جميع البيانات التي يتطلبها الموقع بإدخالها. قم بإدخال جميع البيانات الشخصية وكتابة رقم الهاتف الجوال.

مزايا التمويل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات المختلفة التي تمتلك العديد من المزايا المتنوعة، فقد نوضح اهم المزايا التي يمتلكها التمويل الشخصي.