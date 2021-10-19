freelance.sa رابط تسجيل وثيقة العمل الحر Sa التسجيل في تطبيقات النقل الموجه مع الشروط

freelance.sa رابط تسجيل وثيقة العمل الحر التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لممارسة الاعمال الحرة على تطبيقات الجوال، حي قامت الوزارة بدعم الباحثين عن العمل من خلال توفير التطبيقات الخاصة بالعمل الحر وتوفير الآلية الخاصة بالقبول والتسجيل كما أعلنت الوزارة الشروط والخطوات الخاصة بالتسجيل والدعم المادي الذي يصرف للمشتركين في الخدمات.

حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات للمجتمع السعودي بما فيها من توفير الآليات اللازمة للخدمات، من الراغبين في الحصول على الإعانات وأيضا الراغبين على الحصل على العمل، وتشترك الوزارة مع الوزارات والهيئات الأخرى بالنظام الحكومي لتقديم الخدمة الأفضل وتوفير الآليات المطلوبة لكل عمل.

طاقات العمل الحر

بينما تشارك مؤسسات وهيئات المملكة في تقديم الخدمات الشهرية للعاجزين عن العمل والمحتاجين كدعم شهري لهم تقوم أيضا بالمساعدة الجيدة للراغبين في العمل لتوفير فرص آمنة وموثوقة لهم تحت مظلة الوزارة وبقية الهيئات الخدمية في المملكة، وقد اشتركت وزارة الموارد البشرية مع “هدف” في توفير فرص للباحثين عن العمل من خلال تقديم التأهيل البدني والنفسي والتعليمي المناسب للباحثين عن العمل كما تقوم بتوفير مبلغ شهري لهم أثناء فترة هذا البحث، بما يجعل البحث ليس شيئا ثقيلا يقع على عاتق الباحث، وخاصة من فئات المحتاجين.

وزارة العمل تقوم بتقديم دعم شهري للمشتركين في تطبيقات نقل الركاب

قامت الهيئة العامة للنقل بدعوة الراغبين في العمل والعاطلين الانضمام إلى تطبيقات العمل الموجه في مجال نقل الركاب للاشتراك في تطبيقات نقل الركاب والتي تقوم بتيسير التعامل والتواصل بين المواطن والسائق، وأعلنت الهيئة صرف دعم للمشتركين في تطبيقات الركاب في البداية بقيمة 2400 ريال سعودي وذلك عند إكمال 42 رحلة شهريا.

شروط التسجيل في تطبيقات النقل

يكون المسجل من الجنسية السعودية.

أن يكون في الفترة العمرية بين 20 عاما وحتى 60 عاما.

لابد أن يكون المتقدم على راس العمل.

كما يجب ألا يكون من فئة المتقاعدين او الطلاب.

لا يجب أن يكون له سجل تجاري.

كما يجب ألا يكون من المستفيدين بالفعل من خدمات الصندوق.

يجب التسجيل في تطبيقات العمل الحر.

يتم استصدار وثيقة العمل الحر وتجديدها باستمرار.

كيفية التسجيل في وثيقة النقل الموجه

قامت وزارة الموارد البشرية الممثلة في الجهات المتخصصة في تقديم فرص العمل للعاطلين وتحديد الآلية الخاصة بالتسجيل الإلكتروني، والتي تكون باتباع عدد من الخطوات: