نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البوابة الوطنية للعمل www.my.gov.sa تسجيل دعم النقل الموجه freelance.sa للباحثين عن العمل في المقال التالي
البوابة الوطنية للعمل www.my.gov.sa التي تقوم بتقديم الخدمات للباحثين عن العمل من فئة العاملين من الشعب السعودي، حيث تقوم باستقبال طلبات البحث عن العمل وتسجيل البيانات لاستصدار وثيقة العمل الحر الذي يأتي تحت مظلة مؤسسات المملكة كما تضمن الوسيلة للكسب الآمن وصرف دعم نقدي للمسجلين فيها لضمان الاستمرار.
البوابة الوطنية للعمل www.my.gov.sa تسجيل دعم النقل الموجه freelance.sa للباحثين عن العمل
قامت البوابة الوطنية طاقات منذ فترة بإطلاق مشروع تسجيل الباحثين عن العمل فيها وذلك لتوثيق أعداد الطاقة البشرية العاملة بالمملكة وحصر الأعداد لبحث ألية تقديم الدعم لهم، ويكون ذلك من خلال الاشتراك بين الهيئات والمؤسسات الحكومية والخدمية لبحث توفير الفرص الآمنة والمناسبة وكذلك المثالية للباحثين عن العمل، كما يتم توفير التأهيل التعليمي والمهني المناسب للمتقدمين ليتم توفير الفرص المناسبة لهم ويكونوا مؤهلين بشكل جيد ومنافسين أيضا في سوق العمل، وتم تحديد ألية لتقديم الدعم المادي للباحثين عن العمل تكون بصرف مبالغ مالية موزعة على أربعة دفعات للتشجيع اثناء البحث على وقوف المؤسسات الخدمية بجوار المواطن.
وثقة العمل الحر
تراجع كبير في البحث والعمل في المؤسسات والهيئات الحكومية نظرا لتشبع سوق العمل به، كما يتم الإعلان أولا بأول عن فرص العمل فيها، والتي تكون محدودة ولا تكفي أعداد الشعب والطاقة البشرية العاملة فيه، ولذلك يتم تشجيع طاقة العمل من الشباب بالبحث عن فرص في القطاع الخاص، ويتم عمل الدورات التأهيلية المناسبة لهم ليكونوا مؤهلين بشكل جيد للعمل والتنافس في هذا المجال، حيث ترتفع التنافسية في سوق العمل الخاص والذي يعتمد بشكل أساسي على الكفاءة، ويتم إتاحة استصدار وثيقة العمل الخر للعمل في توصيل الطلبات أو في نقل الركاب.
كيفية استصدار وثيقة العمل الحر “نقل الركاب”
|عن طريق البوابة الوطنية للعمل
|عن طريق منصة العمل الحر
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شروط التسجيل في تطبيقات النقل للعمل الحر
- يكون المستخدم من الجنسية السعودية.
- أن يكون من الفئة العمرية العاملة، بين 20-60 عاما.
- أن يكون على رأس العمل.
- لا يكون متقاعدا أو من فئة الطلاب.
- يجب ألا يكون مستفيدا من خدمات المنصة بالفعل.
- يقوم بالتسجيل في أحد تطبيقات النقل.
- لا يجب أن يكون له سجل تجاري.
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