نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سدد ديونك وأحدث عروض إمكان تمويلك في أي وقت وإجراءات ميسرة الشروط والتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأسر تحتاج الى تمويل سريع لكي يفي بمتطلبات الأسرة أو لسداد ديونه أو لإقامة مشروعات أو للإنفاق على مطالب الاسرة، واليوم نقدم احدث عروض التمويل بإمكان فهذا التمويل متاح للأفراد العاملين في كافة القطاعات مصمم ليلبي كافة احتياجات العميل على اختلافها، ويمكن الحصول عليه بسهولة وسرعة، وتتنوع التمويلات المختلفة من إمكان حيث أن التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك، هو تمويل يوفر للعميل فرصة الحصول على سيارة المستقبل، ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن الحصول عليه بسهولة وسرعة من خلال شركاء إمكان وفق شروط وإجراءات محددة ميسرة، ومن خلال مقالنا من موقع ثقفني سوف نوضح انواع التمويلات ومزاياها وشروط الحصول عليها فهي تمويل شخصي سريع و بأيسر الشروط، حيث تقدم شركة إمكان للتمويل الحلول التمويلية المبتكرة والتي تناسب احتياجات جميع شرائح المجتمع سواء العاملين منهم في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مثل تمويل سيارة أو سداد الالتزامات، والقروض المالية، وتوفير السيولة المادية لتنظيم المصروفات من أجل سد العجز في المصاريف، وغيرها، حيث يتم إيداع قيمة التمويل في حساب العميل فور الموافقة على التمويل، وإمكانية الحصول على التمويل عن طريق تطبيق إمكان للهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني أو عبر فروع الشركة المنتشرة حول المملكة.

أحدث عروض ومنتجات إمكان للتمويل:

أحدث عروض منتجات تمويلية إمكان حيث تقدم إمكان عدة منتجات من التمويل للعملاء سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ولكل منتج شروطه ومزاياه وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل:

اولا : منتج التمويل المُيسر:

شروط تمويل إمكان والمزايا لمنتح التمويل الميسر فتشمل:

يبدا مبلغ التمويل من 2,000 ریال سعودي ويصل حتى 50,000 ریال سعودي، أو خمسة رواتب لمحولي الراتب على المصرف، و ثلاثة رواتب لمحولي البنوك الأخرى. مدة التمويل من 3 أشھر إلى 24 شھرًا.

ثانيا : منج التمويل الإضافي:

المزايا للتمويل الإضافي:

وجود تمويل قائم مع سجل ائتماني جید.

مبلغ التمويل يتراوح ما بين 5,000 ریال سعودي وحتى 1,500,000 ریال سعودي للقطاع الحكومي و الشبه حكومي، و لغاية 1,500,000 ریال سعودي للقطاع للخاص.

مدة التمويل من 12 شھرًا إلى 60 شھرًا.

ثالثا : منتج تمويل المشتريات:

تمويل المشتريات الذي يتيح للعميل تقسيط مشترياته لدى شركاء إمكان، وذلك بكل سهولة وسرعة، وفق إجراءات وشروط ميسرة دون حاجة لمراجعة أو أوراق، فالتجربة رقمية بالكامل، حيث يتم تحويل قيمة المشتريات للحساب البنكي الخاص بالتاجر، ليتمكن من الحصول على المشتريات من خلال بطاقات المشتريات او الفيزا كارد او غيرها من الكروت الائتمانية.

المزايا:

مبلغ التمويل يصل حتى ٥٠ ألف ريال. فترة سداد تصل حتى ٢٤ شهرًا نسبة الاستقطاع من الراتب تتراوح ما بين 45% الى 70% لا يتطلب تحويل راتب، ويُقبل عملاء أي بنك. لا يشترط اعتماد جهة العمل، حيث يمكن التقديم أيا كانت جهة عمل العميل.

شروط تمويل منتجات إمكان للمشتريات:

شروط الحصول على تمويل المشتريات من إمكان ما يلي:

التمويل متاح للسعوديين وغير السعوديين . يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب من 2000 ريال للموظفين السعوديين و1900 ريال للمتقاعدين السعوديين، و5000 ريال لغير السعوديين. أن يكون عمر المتقدم من 20 الى 70 سنة.

رابعا : منتج التمويل التأجيري:

مزايا وشروط التمويل التأجيري:

المزايا:

تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية تمويل يصل الى مليون ريال. الحد الأدنى للراتب يبدأ من 1900 ريال. نسبة استقطاع تصل إلى 75%. التأمين الشامل طيلة فترة التمويل. تمويل يشمل السعوديين والمقيمين. مدة تمويل تصل الى خمس سنوات. لا يشترط تحويل الراتب. سهولة الإجراءات والتنفيذ. موافقة فورية.

شروط تمويل إمكان منتج التمويل التأجيري:

يتطلب الحصول على التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك توفر الشروط التالية: